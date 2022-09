Quand et où regarder la couverture en direct IND vs SIN sur la télévision en direct en ligne

L’Inde et Singapour s’affronteront lors du premier match du tournoi Hung Thinh le 24 septembre. L’équipe indienne dirigée par Sunil Chhetri sera de retour après une interruption de plus de trois mois et voudrait bien faire dans le tournoi amical des trois nations. . À l’approche de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023, les hommes d’Igor Štimac auront pour objectif de commencer leur cycle de préparation sur une bonne note.

L’Inde a un côté fort sur le papier et plusieurs experts soutiennent l’Inde pour vaincre Singapour samedi. Anirudh Thapa a semblé sous une forme impérieuse dans la Coupe Durand et devrait figurer dans le milieu de terrain indien. L’Inde est sur une séquence de trois victoires consécutives et Sunil Chhetri espère que son équipe conservera le chemin de la victoire.

Avant le match entre l’Inde et Singapour, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour ?

Le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour se jouera le 24 septembre, samedi.

Où se jouera le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour ?

Le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour se jouera au stade Thong Nhat, à Ho Chi Minh-Ville.

À quelle heure commencera le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour ?

Le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour débutera à 17h30 IST, le 24 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour ?

Le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour sera diffusé sur Eurosport en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour ?

Le match du tournoi Hung Thinh entre l’Inde et Singapour sera diffusé en direct sur JIO TV.

Composition de départ prévue pour l’Inde : Gurpreet Singh Sandhu (GK); Naorem Roshan Singh, Anwar Ali, Chinglensana Singh Akash Mishra ; Anirudh Thapa, Jeakson Singh; Lallianzuala Chhangte, Brandon Fernandes, Liston Colaco, Sunil Chhetri (C)

Composition prévue de Singapour Dortmund : Hassan Sunny (GK); Irfan Fandi, Hariss Harun (C), Amirul Adli ; Nazrul Nazari, Shahdan Sulaiman, Shah Shahiran, Adam Swandi, Sahil Suhaimi, Ikhsan Fandi, Taufik Suparno

