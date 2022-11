Quand et où regarder la couverture en direct du match POR vs URU à la télévision et en ligne

Le Portugal de Cristiano Ronaldo affrontera l’Uruguay dans une rencontre du Groupe H à enjeux élevés mardi. Le Portugal a enregistré une victoire impressionnante lors de son dernier match contre le Ghana et semble être prêt pour une course profonde dans le tournoi. Une victoire contre l’Uruguay au stade Lusail garantira leur place en huitièmes de finale. L’équipe de Fernando Santos veut gagner la Coupe du monde pour le talismanique Cristiano Ronaldo. C’est sans doute la dernière Coupe du monde de Ronaldo et il voudrait sceller sa place aux côtés de grands comme Pelé et Diego Maradona.

L’Uruguay présentera un défi difficile au Portugal. Diego Alonso saura que le Portugal est battable. Une équipe peu connue comme le Ghana avait poussé le Portugal à ses limites. Alonso voudrait que son équipe joue de manière plus agressive et crée plus d’occasions contre le Portugal. L’Uruguay devra gagner ce match s’il veut se qualifier pour les huitièmes de finale.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay se jouera le 29 novembre, mardi.

Où se jouera le match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay débutera à 00h30 IST, le 29 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match entre le Portugal et l’Uruguay sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Portugal Composition de départ probable : Diogo Costa ; João Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphaël Guerreiro ; Rubén Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes ; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão

Uruguay Formation de départ probable : Sergio Rochet, Jose Maria Gimenez, Sebastian Coates, Mathias Olivera, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Darwin Nunez, Luis Suarez

