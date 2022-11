Quand et où regarder la couverture en direct du match PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Les Haryana Steelers et Dabang Delhi languissent actuellement dans la moitié inférieure du tableau. Les hommes de l’Haryana ont déjà subi pas mal de pertes. Ils chercheraient à mettre le saccage 41-28 aux mains de Pune derrière eux alors qu’ils se préparent pour la rencontre contre Delhi.

Delhi a eu ses propres problèmes avec d’énormes pertes contre les Jaipur Pink Panthers et les UP Yodhas ces derniers temps, mettant un énorme coup à leurs espoirs de qualification. Alors que Dabang Delhi a remporté la dernière édition de la Pro Kabbadi League, ils ont eu du mal à démarrer cette fois-ci. Ils chercheraient à changer ce récit contre Haryana.

Avec un sac mitigé de performances pour les deux équipes lors de la campagne 2022-23, ce match aiderait à garantir des points cruciaux pour chaque équipe. Kabaddi est un jeu d’élan et une seule victoire pourrait déclencher une course impressionnante, ce dont Haryana et Delhi ont cruellement besoin à ce stade.

Avant le match PKL de lundi entre Haryana Steelers et Dabang Delhi; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabaddi League 2022-23 entre Haryana Steelers et Dabang Delhi ?

Le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre Haryana Steelers et Dabang Delhi aura lieu le 20 novembre, dimanche.

Où se jouera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 entre Haryana Steelers et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Haryana Steelers et Dabang Delhi se jouera au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 entre Haryana Steelers et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Haryana Steelers et Dabang Delhi débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Haryana Steelers vs Dabang Delhi Pro Kabaddi League?

Le match Haryana Steelers vs Dabang Delhi Pro Kabaddi League sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Haryana Steelers vs Dabang Delhi Pro Kabaddi League?

Le match Haryana Steelers vs Dabang Delhi Pro Kabaddi League sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Haryana Steelers contre Dabang Delhi Composition possible :

Composition de départ prévue des Haryana Steelers : Manjeet, Meetu, Joginder Singh Narwal, Jaideep, Mohit, Nitin Rawal, K. Prapanjan

Composition de départ prévue pour Dabang Delhi : Vijay Malik, Naveen Kumar, Sandeep Dhull, Ashu Malik, Krishan, Vijay Kumar, Deepak

