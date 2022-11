Quand et où regarder la couverture en direct du match PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

UP Yoddhas a remporté une victoire catégorique 31-50 lors de son dernier match de la Pro Kabaddi League pour battre les champions en titre Dabang Delhi KC. Le raider vedette Pardeep Narwal a marqué 22 points dans le match pour guider son équipe vers une victoire convaincante. Les hommes de Jasveer Singh viseront désormais à prolonger leur séquence de victoires à quatre matches lorsqu’ils seront en action samedi.

Lors de leur prochain affrontement en Pro Kabaddi League, UP Yoddhas affrontera une équipe optimiste des Jaipur Pink Panthers. Les deux équipes s’affronteront au Gachibowli Indoor Stadium d’Hyderabad.

Après avoir obtenu 45 points en 14 matchs, UP Yoddhas se retrouve actuellement à la quatrième place du classement.

Pendant ce temps, les Jaipur Pink Panthers entreront dans le match après avoir remporté une victoire 32-22 contre U Mumba. Les vainqueurs de l’édition inaugurale de la Ligue Pro Kabaddi sont placés en troisième position sur le tableau des points.

Avant le match PKL de samedi entre UP Yoddhas et Jaipur Pink Panthers; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match PKL 2022-23 entre UP Yoddhas et Jaipur Pink Panthers aura-t-il lieu ?

Le match PKL 2022-23 entre UP Yoddhas et Jaipur Pink Panthers aura lieu le 19 novembre, samedi.

Où se jouera le match PKL 2022-23 UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers ?

Le match PKL entre UP Yoddhas et Jaipur Pink Panthers se jouera au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match PKL 2022-23 UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers?

Le match PKL entre UP Yoddhas et Jaipur Pink Panthers débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers PKL?

Le match UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers PKL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers PKL ?

Le match UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers PKL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers Composition possible :

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Gurdeep, Ashu Singh, Durgesh Kumar, Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit

Composition de départ prévue pour les Panthères roses de Jaipur : Arjun Deshwal, Sunil Kumar, Abhishek KS, Rahul Chaudhari, Sahul Kumar, Ankush, Reza Mirbagheri

