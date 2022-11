Quand et où regarder la couverture en direct du match EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Manchester United se rendra au Craven Cottage pour affronter Fulham lors de son dernier match de Premier League avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA. Dimanche soir, ces deux clubs anglais chercheront à rebondir après avoir subi des défaites lors de la dernière semaine de match.

Bien qu’ils aient dominé la majorité du match contre Aston Villa, les hommes d’Erik Ten Hag n’ont pas su saisir leurs opportunités et ont été humiliés par les Bordeaux et les Bleus. Le score qui lisait 3-1 n’était pas une description appropriée de l’action car Villa a fait en sorte que ses chances comptent tandis que le seul but de United est venu en première mi-temps, grâce à un but contre son camp. Les Red Devils chercheront désespérément à rectifier leurs erreurs et à remporter la victoire ce week-end.

Fulham a également subi un sort similaire lors de sa dernière sortie, ne parvenant pas à remporter une victoire contre l’autre club de Manchester. Manchester City de Pep Guardiola a décroché les trois points dans les dernières minutes du match. L’attaquant de Fulham Andreas Pereira a égalisé le match après que les Cottagers aient marqué un but tôt. Fulham avait également un avantage significatif car ils étaient un homme pendant la majeure partie du match lorsque Jaoa Cancelo a été expulsé. Cependant, une erreur mentale dans le temps supplémentaire a permis à Erling Haaland de marquer un penalty, donnant la victoire à City.

Manchester United ou Fulham gagneront-ils ce match, qui est le dernier match de l’EPL avant la pause de la Coupe du monde ?

Avant le match de Premier League anglaise de dimanche entre Manchester United et Fulham; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match EPL 2022-23 entre Manchester United et Fulham ?

Le match EPL 2022-23 entre Manchester United et Fulham aura lieu le 13 novembre, dimanche.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Manchester United vs Fulham ?

Le match EPL entre Manchester United et Fulham se jouera à Craven Cottage.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Manchester United vs Fulham?

Le match EPL entre Manchester United et Fulham débutera à 22h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Manchester United vs Fulham EPL?

Le match Manchester United vs Fulham EPL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Manchester United vs Fulham EPL ?

Le match Manchester United contre Fulham EPL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Manchester United contre Fulham Possible onze de départ :

Composition de départ prévue de Manchester United : David De Gea, Diogo Dalot, Victor Nilsson Lindelof, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Christian Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford

Formation de départ prévue pour Fulham : Bernd Leno (Gk), Tosin Adarabioyo, Issa Diop, Tim Ream, Laywin Kurzawa, Kenny Tete, Nathaniel Chalobah, Andreas Pereira, Willian, Daniel James, Aleksandar Mitrović

