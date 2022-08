Quand et où regarder la couverture en direct des matchs de Premier League sur la télévision en direct en ligne

Manchester City et Crystal Palace s’affronteront lors d’une rencontre passionnante le 27 août. Le dernier match de City contre Newcastle s’est terminé par un match nul passionnant. Erling Haaland et Bernardo Silva ont trouvé le fond du filet pour aider Manchester City à se défendre de 3-1 et à sauver un match nul 3-3. Pep Guardiola et ses hommes voudraient réaliser une meilleure performance sur le terrain face à Crystal Palace samedi. City viserait à gagner son match contre Crystal Palace de manière convaincante et à consolider sa position en tête du tableau des points.

Crystal Palace a remporté son match précédent contre Aston Villa. Les Eagles sauraient qu’affronter Manchester City est un tout autre jeu de balle. Après trois matchs, Crystal Palace est à la neuvième position du tableau des points. Par conséquent, ils chercheraient à produire leur meilleur football et à gravir quelques places au classement le plus important.

Avant le match entre Manchester City et Crystal Palace, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre Manchester City et Crystal Palace ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace se jouera le 27 août, samedi.

Où se jouera le match entre Manchester City et Crystal Palace ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace se jouera au stade Etihad de Manchester.

A quelle heure débutera le match entre Manchester City et Crystal Palace ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace débutera à 19h30 IST, le 27 août.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Manchester City et Crystal Palace ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Manchester City et Crystal Palace ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ prévue de Manchester City : Ederson; Walker, Pierres, Dias, Cancelo ; De Bruyne, Rodri, Gundogan ; Bernardo, Haaland, Mahrez

Composition prévue de Crystal Palace : Guaïta ; Ward, Anderson, Guehi, Mitchell ; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha

