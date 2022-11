Quand et où regarder la couverture en direct des matchs de la I-League 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

L’un des festivals de football les plus célèbres d’Inde, la I-league est de retour, cette fois avec des enjeux importants. La promesse tant attendue de promotion dans la Super League indienne sera tenue cette saison puisque les champions seront promus dans l’élite indienne. Le Sudeva Delhi FC voudra jouer dans l’ISL et débutera sa campagne contre le Mumbai Kenkre FC lundi au Chhatrasal Stadium de New Delhi.

Les deux équipes ont terminé dans la partie inférieure du classement lors de la dernière édition de la I-league et chercheront à s’améliorer considérablement cette saison. Sudeva a eu une fenêtre de transfert réussie. L’équipe basée dans la capitale a signé son tout premier groupe de six joueurs étrangers sous la direction du nouvel entraîneur-chef japonais Atsushi Nakamura, après avoir joué les deux saisons précédentes avec une liste entièrement indienne.

La saison dernière, Kenkre a enduré une série de matchs sans victoire dans la dernière ligne droite de la ligue et a terminé dans la zone de relégation. Cependant, les règles remaniées de la I-ligue les ont empêchés d’être relégués. Cette fois, l’entraîneur-chef Akhil Kothari sera déterminé à améliorer les performances du club lors de sa deuxième saison dans le tournoi.

Les deux équipes tenteront désespérément de commencer leur campagne par une victoire lundi.

Avant le match de I-League de lundi entre le Mumbai Kenkre FC et le Sudeva Delhi FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match I-League 2022-23 entre Mumbai Kenkre FC et Sudeva Delhi FC ?

Le match I-League 2022-23 entre Kenkre et Sudeva Delhi FC aura lieu le 14 novembre, lundi.

Où se jouera le match I-League 2022-23 entre Mumbai Kenkre FC et Sudeva Delhi FC ?

Le match I-League 2022-23 entre Kenkre et Sudeva Delhi FC se jouera au Chhatrasal Stadium de New Delhi.

À quelle heure commencera le match I-League 2022-23 entre Mumbai Kenkre FC et Sudeva Delhi FC ?

Le match I-League entre Kenkre et Sudeva Delhi FC débutera à 16h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Mumbai Kenkre FC vs Sudeva Delhi I-League ?

Le match Kenkre vs Sudeva Delhi FC I-League sera télévisé sur la chaîne Doordarshan (DD) Sports en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Mumbai Kenkre FC vs Sudeva Delhi FC I-League ?

Le match Kenkre vs Sudeva Delhi FC I-League sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Discovery +.

Mumbai Kenkre FC vs Sudeva Delhi FC Onze de départ possibles :

Composition de départ possible du Sudeva Delhi FC : Sachin Jha (Gk), Sukhandeep Singh, Daniel Cyrus, Nitesh Darjee, Manjit Sharma, Lunkim Seigoulun Khongsai, Kosuke Yamazaki, Felix Chidi Odili, Shbho Paul, Sinam Maichael, Sridarth Nongmeikapam

Le Mumbai Kenkre FC pourrait être titulaire: Tenzin Samdup (Gk), Al Azhar Delhiwala, Faiz Khan, Kenstar Karshong, Suraj Negi, Lester Fernandez, Aniket Panchal, Pravitto Raju, Yash Mhatre, Ranjeet Singh, Varun Mathur

