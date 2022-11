Quand et où regarder la couverture en direct des matchs de la I-League 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Vendredi, les champions en titre du Gokulam Kerala se rendront au stade Rajiv Gandhi du Mizoram pour affronter l’Aizawl FC en I-League. Gokulam sera à la recherche de sa prochaine victoire après avoir régné en maître contre Mohammedan lors de son premier tournoi. Leurs adversaires du Nord-Est seront à la recherche de leur première victoire de la saison après avoir fait match nul contre le TRAU FC.

A LIRE AUSSI | Robert Lewandowski suspendu trois matches pour “manque de respect” envers l’arbitre

Gokulam a commencé sa défense du titre avec style, dépassant le club basé à Kolkata dans une intense rencontre 1-0. Leur prolifique attaquant Auguste Junior Boumsomlaga a marqué le premier but des champions à la 57e minute du premier match. Une frappe tonitruante du Camerounais a aidé les Malabariens à s’assurer les trois points. Avec le manager Richard Towa à la tête des choses, Gokulam tentera d’obtenir un triplé de titres de I-League cette saison.

Pendant ce temps, ce n’était pas un début de campagne idéal pour l’Aizawl FC car ils ont été tenus en échec 1-1 par leurs voisins du nord-est, le TRAU FC. Après avoir marqué un but en première mi-temps, Aizawl est sorti rapidement de la surface alors que la frappe de K Lalrinfela a égalisé les scores à la 48e minute. L’équipe du Mizoram a poussé fort en seconde période mais n’a pas pu trouver le but décisif et a dû se contenter d’un point.

Gokulam semble être un léger favori avant le match, mais avec la foule derrière eux, Aizawl pourrait donner un coup de poing ou deux vendredi.

Avant le match de I-League entre Gokulam Kerala et Aizawl FC, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match I-League 2022-23 entre Gokulam Kerala et Aizawl FC ?

Le match I-League 2022-23 entre Gokulam Kerala et Aizawl FC aura lieu le 18 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de I-League 2022-23 entre Gokulam Kerala et Aizawl FC ?

Le match I-League 2022-23 entre Gokulam Kerala et Aizawl FC se jouera au Rajiv Gandhi Stadium à Aizawl.

A quelle heure commencera le match I-League 2022-23 entre Gokulam Kerala et Aizawl FC ?

Le match I-League entre Gokulam Kerala et Aizawl FC débutera à 14h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Gokulam Kerala vs Sudeva Delhi I-League?

Le match Gokulam Kerala vs Aizawl FC I-League sera télévisé sur Eurosport et la chaîne Doordarshan (DD) Sports en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Gokulam Kerala vs Aizawl FC I-League ?

Le match Gokulam Kerala vs Aizawl FC I-League sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Discovery +.

Gokulam Kerala vs Aizawl FC Possible onze de départ :

Aizawl FC possible composition de départ : Anuj Kumar (Gk), Lalthakima Ralte, Lalmalsawma, Lalfelkima, Robert Primus, Bakhtiyor Qalandrov, Thasiama, Nikhil Mali, Joseph Vanlalhruaia, Aser Dicka, Willis Plaza

Gokulam Kerala composition de départ possible : S Kunniyil (Gk), B Amniou, P Kumar, M Jassim, S. Adhikari, Noufal, F. Noor, Nellar, Raju, Sreekuttan, Boum Somlaga

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici