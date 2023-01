Quand et où regarder la couverture en direct des matchs de la Coupe du monde de la FIH en ligne et à la télévision

L’Inde affrontera l’Angleterre lors de son prochain match de la Coupe du monde de hockey masculin le 15 janvier. L’équipe indienne dirigée par Harmanpreet Singh se soutiendra pour gagner contre l’Angleterre. Les hôtes ont confortablement battu l’Espagne lors de leur premier match du tournoi et sont l’un des meilleurs prétendants à remporter la Coupe du monde. Amit Rohidas (12′) et Hardik Singh (26′) ont trouvé le fond des filets face à l’Espagne. L’Inde a bien mieux joué que ce que le score de 2-0 suggère. L’équipe joue comme une unité et aura à cœur d’assurer son passage au tour suivant en s’imposant dimanche.

Cependant, ils ne peuvent pas tenir cette équipe anglaise pour acquise. L’Angleterre a battu le Pays de Galles 5-0 lors de son match d’ouverture de la compétition et semble assez formidable. Les goûts de Liam Ansell, Nick Park et Nick Bandurak seront la clé des chances de l’Angleterre dimanche.

Avant le match entre l’Inde et l’Angleterre, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre l’Inde et l’Angleterre ?

Le match entre l’Inde et l’Angleterre se jouera le 15 janvier.

Où se jouera le match entre l’Inde et l’Angleterre ?

Le match entre l’Inde et l’Angleterre se jouera au stade Birsa Munda de Rourkela.

À quelle heure commencera le match entre l’Inde et l’Angleterre ?

Le match entre l’Inde et l’Angleterre débutera à 19 h IST, le 15 janvier.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre l’Inde et l’Angleterre ?

Le match entre l’Inde et l’Angleterre sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre l’Inde et l’Angleterre ?

Le match entre l’Inde et l’Angleterre sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

XI de jeu prévu entre l’Inde et l’Angleterre :

Inde : PR Sreejesh (gk), Surender Kumar, Manpreet Singh, Hardik Singh, Mandeep Singh, Harmanpreet Singh (c), Shamsher Singh, Varun Kumar, Akashdeep Singh, Amit Rohidas, Sukhjeet Singh

Angleterre : Ollie Payne (gk), Nick Park, Jack Waller, David Ames, James Albery, Zach Wallace (c), David Goodfield, Tom Sorsby, Sam Ward, Liam Ansell, Will Calnan

