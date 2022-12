Quand et où regarder la couverture en direct des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la télévision en direct en ligne

Nous sommes en phase à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la prochaine rencontre verra l’Argentine affronter l’Australie. La puissance sud-américaine a commencé lentement mais semblait avoir trouvé le rythme lors des deux derniers matches de groupe contre le Mexique et la Pologne. L’Argentine a perdu son premier match de la Coupe du monde du Qatar contre l’Arabie saoudite, mais a connu une série de victoires depuis ce premier revers. L’Argentine sera pleine de confiance avec le talisman Lionel Messi redécouvrant sa forme et menant son équipe de l’avant

Le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Australie et l’Argentine se jouera le dimanche 4 décembre au stade Ahmad bin Ali.

Venant en Australie, les Socceroos se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après de courtes victoires 1-0 contre le Danemark et la Tunisie. La défense australienne a été solide et devra être à son meilleur face à une équipe argentine débordante de prouesses offensives.

Avant le match de jeudi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et l’Australie ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et l’Australie aura-t-il lieu ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et l’Australie aura lieu le 4 décembre, dimanche.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et l’Australie ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et l’Australie se jouera au stade Ahmad bin Ali.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et l’Australie ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et l’Australie débutera à 12h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Argentine vs Australie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Argentine vs Australie sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Argentine vs Australie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Argentine vs Australie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Argentine vs Australie Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue pour l’Argentine : Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Angel Di Maria, Lautaro Martinez

Composition de départ prévue pour l’Australie : Ryan, Souttar, Rowles, Degenek, Wright, Mooy, Irvine, Goodwin, Leckie, McGree, Duke

