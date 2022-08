Quand et où regarder la couverture en direct des championnats du monde BWF sur la télévision en direct en ligne

Les prestigieux championnats du monde BWF 2022 devraient commencer à partir du 21 août à Tokyo, au Japon. Des stars du badminton comme Saina Nehwal, Viktor Axelsen, Kento Momota et Tai Tzu Ying participeront à l’événement de haut vol de la BWF. Cependant, le navetteur le plus titré de l’Inde lors de l’événement, PV Sindhu, ne participera pas à l’événement. Sindhu a subi une fracture de stress aux Jeux du Commonwealth, ce qui l’a exclue des Championnats du monde.

Par conséquent, des navetteurs comme Lakshya Sen et Kidambi Srikanth feront la une de l’action. Lakshya Sen et Kidambi Srikanth ont terminé sur le podium l’an dernier en remportant respectivement les médailles de bronze et d’argent. Sen et Srikanth chercheront à répéter leurs exploits des Championnats du monde de l’an dernier. La joueuse vétéran Saina Nehwal a du pain sur la planche puisqu’elle affrontera l’ancienne championne du monde Nozomi Okuhara dès le deuxième tour.

Avant les Championnats du monde de badminton 2022, voici tout ce que vous devez savoir :

Calendrier des championnats du monde BWF 2022

1er tour – 22, 23 août

2e tour – 24 août

Quart de finale – 25 août

Demi-finale – 26 août

Finale – 27 août

À quelle heure commenceront les Championnats du monde BWF 2022 ?

Les Championnats du monde BWF 2022 débuteront à 7 h 30 IST le 22 août.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Championnats du monde BWF 2022 ?

Les Championnats du monde BWF 2022 seront diffusés sur la chaîne Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des Championnats du monde BWF 2022 ?

Les Championnats du monde BWF 2022 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web VOOT Select.

