Quand et où regarder la couverture en direct de WWE SummerSlam 2022 sur la télévision en direct en ligne

L’attente pour “La plus grande fête de l’été” est enfin terminée puisque l’événement phare de la WWE, SummerSlam, aura lieu le dimanche 31 juillet au Nissan Stadium de Nashville.

Le fiasco de lutte très attendu comportera une carte de match pleine d’action avec une pléthore de lutteurs d’élite prenant le ring dimanche. Dans l’événement principal de la soirée spectaculaire, le champion incontesté de la WWE, Roman Reigns, défendra son titre contre la “bête” Brock Lesnar dans un match Last Man Standing.

Cinq titres de championnat seront à gagner dans la soirée, y compris des compétitions pour les meilleurs titres féminins alors que Bianca Belair défend son titre RAW contre Becky Lynch tandis que Ronda Rousey affrontera la championne en titre Liv Morgan pour le titre de SmackDown.

La sensation Youtube et la plus récente acquisition de la WWE, Logan Paul, seront en action contre l’ancien partenaire de l’équipe The Miz dans un match en simple. Ailleurs, les champions par équipe de la WWE, les Usos, affronteront les Street Profits avec l’arbitre invité spécial Jeff Jarrett qui officiera le match.

Qui sera le dernier homme debout lorsque Reigns et Lesnar entreront en collision à Nashville ? Qui parviendra à conserver son titre lors de la plus grande fiesta de l’été ? Seul le temps nous le dira !

