Quand et où regarder la couverture en direct de WWE NXT Halloween Havoc sur la télévision en direct en ligne

La charité s’il-vous-plaît? La saison effrayante est arrivée, ce qui signifie qu’il est temps pour l’événement annuel d’octobre de la WWE, le NXT Halloween Havoc. De nombreux affrontements exceptionnels seront sur la carte car certaines des querelles intenses culmineront lors de l’événement. La marque de développement de la WWE cherche à organiser un autre événement platonique et les fans auront droit à une action à indice d’octane élevé et à un drame passionnant.

L’événement Halloween Havoc aura six matchs avec trois titres en jeu. Les matchs comprendront Ladder, Weapons Wild et une bataille Spin the Wheel to Make the Deal. L’événement sera animé par Shotzi et Quincy Elliott.

Dans un Triple Threat Match monumental, le champion NXT Bron Breakker défendra son titre contre ses fougueux rivaux britanniques Ilja Dragunov et JD McDonagh. De plus, le titre nord-américain sera également en jeu dans le NXT Ladder Match.

Ne manquez pas l’action passionnante du NXT Halloween Havoc samedi.

Carte de match

Triple Threat Match pour le match pour le titre NXT : Bron Breakker contre JD McDonagh contre Ilja Dragunov

Championnat féminin NXT : Mandy Rose contre Alba Fyre

Match de championnat nord-américain NXT : Fatal Five-Way Ladder Match

‘Tournez la roue, faites un accord’ Weapons Wild Match: Roxanne Perez contre Cora Jade

Match « Faites tourner la roue, concluez un marché » : Grayson Waller contre Apollo Crews

Match d’ambulance : Julius Creed contre Damon Kemp

