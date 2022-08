Quand et où regarder la couverture en direct de West Ham vs Tottenham Hotspur Premier League sur la télévision en direct en ligne

Deux rivaux féroces s’affrontent dans le derby de Londres alors que West Ham United accueillera jeudi Tottenham Hotspur en Premier League anglaise.

West Ham a perdu ses trois premiers matches de Premier League sans marquer un seul but, les plaçant en bas du classement et mettant la pression sur l’entraîneur David Moyes. Cependant, les Hammers ont rebondi dimanche en battant Aston Villa 1-0, grâce à un but en seconde période de l’attaquant Pablo Fornals.

Pendant ce temps, Tottenham a connu un début incroyable dans sa campagne de Premier League, récoltant 10 points en quatre matchs et grimpant à la troisième place du tableau des points. Les hommes d’Antonio Conte ont joué un football discipliné, gardant les choses serrées à l’arrière et trouvant constamment des moyens de marquer. Leur attaquant talismanique Harry Kane a été parmi les buts et espère continuer sa forme chaude.

Avant le match entre West Ham et Tottenham Hotspur, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre West Ham et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre West Ham et Tottenham Hotspur se jouera le jeudi 1er septembre.

Où se jouera le match entre West Ham et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre West Ham et Tottenham Hotspur se jouera au stade du parc olympique de Londres, en Angleterre.

A quelle heure commencera le match entre West Ham et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre West Ham et Tottenham Hotspur débutera à 00h15 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre West Ham et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre West Ham et Tottenham Hotspur sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre West Ham et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre West Ham et Tottenham Hotspur sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ possible de West Ham United : Lukas Fabianski (Gk), Jan Kehrer, Kurt Zouma, Angelo Ogbonna, Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Declan Rice, Pablo Fornals, Emerson dos Santos, Michail Antonio, Jarrod Bowen

Composition de départ possible de Tottenham Hotspur : Hugo Lloris (Gk) Christian Romero, Eric Dier, Ben Davies, Emerson Royal, Rodrigo Bentancur, Pierre Hojbjerg, Ivan Perisic, Kulusevski, Harry Kane Son Heung-min

