Quand et où regarder la couverture en direct de Tottenham Hotspur vs Marseille Premier League sur la télévision en direct en ligne

Tottenham Hotspur et Marseille s’affronteront dans une rencontre captivante de l’UEFA Champions League le 8 septembre. Les deux équipes sont dans une forme décente et le match promet d’être passionnant. Les Spurs jouent la Ligue des champions après un écart de deux saisons et ils voudraient commencer leur campagne sur une note gagnante.

Les hommes d’Antonio Conte n’ont pas perdu un match en Premier League cette saison et semblent sous une forme impérieuse. Les Spurs espèrent qu’ils capitaliseront sur le solide soutien à domicile qu’ils obtiendront dans le nord de Londres et enregistreront une victoire convaincante. Avant le match, il y a des problèmes de blessure pour Bryan Gil et Lucas Moura.

Marseille est également sur une série d’invincibilité en Ligue 1 et est en tête du classement aux côtés du PSG. Marseille saura que vaincre Tottenham Hotspur dans son propre jardin est un tout autre jeu de balle. Il convient de noter que Dimitri Payet devrait manquer en raison d’un problème au mollet et Sanchez est suspendu.

Avant le match entre Tottenham Hotspur et Marseille, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille ?

Le match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille se jouera le 8 septembre, jeudi.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille ?

Le match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille se jouera au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

À quelle heure débutera le match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille ?

Le match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille débutera à 00h30 IST, le 8 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille ?

Le match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match d’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille ?

Le match de l’UEFA Champions League entre Tottenham Hotspur et Marseille sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition de départ prévue :

Composition de départ prévue pour Tottenham Hotspur : Lloris ; Romero, Lenglet, Dier ; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic ; Richarlison, Kane, Fils

Formation prévue à Marseille : Lopez ; Mbemba, Balerdi, Kolasinac ; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares ; Guendouzi, Gerson ; Suárez

