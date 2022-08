Quand et où regarder la couverture en direct de Southampton contre Chelsea Premier League sur la télévision en direct en ligne

Southampton vs Chelsea Live Streaming: Quand et où regarder la couverture en direct de Southampton vs Chelsea Premier League sur la télévision en direct en ligne

Southampton affrontera Chelsea lors d’une rencontre captivante en Premier League le 30 août. Lors de leur match précédent, les Saints avaient perdu contre Manchester United 1-0. Par conséquent, Ralph Hasenhuttl voudrait que ses garçons fassent amende honorable lors de leur prochain match et profitent d’un solide soutien à domicile.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Pendant ce temps, Chelsea a fait un bon début de campagne en Premier League. L’équipe avait l’air en pleine forme lors de son dernier match contre Leicester City. Raheem Sterling a trouvé le fond du filet deux fois et semblait être en contact fin. Thomas Tuchel aimerait que son attaquant poursuive sa riche veine de forme. Chelsea est à la cinquième position sur le tableau des points et ils peuvent déplacer Leeds United de la quatrième place en remportant leur prochain match. Chelsea est le favori de ce match et chercherait à enregistrer une victoire convaincante contre Southampton.

Avant le match entre Southampton et Chelsea, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre Southampton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Southampton et Chelsea se jouera le 30 août, mardi.

Où se jouera le match entre Southampton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Southampton et Chelsea se jouera au Saint Mary’s Stadium de Southampton.

A quelle heure débutera le match entre Southampton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Southampton et Chelsea débutera à 00h15 IST, le 31 août.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Southampton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Southampton et Chelsea sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Southampton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Southampton et Chelsea sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ prévue :

Formation de départ prévue pour Southampton : Bazunu ; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo ; Ward-Prowse, Lavia; A. Armstrong, Aribo, Elyououssi ; Adam

Formation de départ prévue pour Chelsea : Mendy ; Chalobah, Silva, Koulibaly ; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell ; Mont, Sterling; Havertz

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici