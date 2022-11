Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

L’action passionnante se poursuit dans la Ligue Pro Kabbadi (PKL) le week-end avec des matchs passionnants sur les cartes. Samedi, les champions 2015 U Mumba remporteront le match à la poursuite des trois points contre les Telugu Titans qui sont dans une situation désespérée cette saison.

A LIRE AUSSI | Analyse et prédiction du groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : la France retrace l’histoire avec l’Australie et le Danemark comme mines terrestres improbables

U Mumba a soufflé le chaud et le froid, semblant invincible dans certains matchs, tandis que dans d’autres, il est apparu au hasard. Dans l’état actuel des choses, l’équipe occupe une position médiane et devra pousser plus loin pour s’assurer une place de qualification pour les huitièmes de finale. Le skipper Surinder Singh a bien organisé sa défense et a effectué des changements décents lors des matchs précédents. Au contraire, les raiders ont manqué de pointe car Ashish et Guman Singh n’ont pas été à leur meilleur niveau.

Les Titans Telugu sont sur un territoire similaire languissant au bas du tableau des points PKL. La franchise d’Hyderabad n’a absolument rien pour eux cette saison et enlève le raider Siddharth Desai de cette formation, les Titans ont ressemblé à des amateurs. L’entraîneur Venkatesh Suri n’a pas été en mesure de concrétiser ses plans et la victoire solitaire sur 14 matchs en dit long sur leur incompétence pour le moment.

Cependant, les Titans, de retour dans leur tanière pour la dernière étape de la ligue, pourraient changer leur fortune. Les Titans règneront-ils en maître au Gachibowli Indoor Stadium d’Hyderabad ou l’équipe de Mumbai va-t-elle battre ses adversaires dans ce match tant attendu ? Attendons et regardons.

Avant le match PKL entre Telugu Titans et U Mumba; voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match PKL 2022-23 entre Telugu Titans et U Mumba ?

Le match PKL 2022-23 entre Telugu Titans et U Mumba aura lieu le 19 novembre, samedi.

Où se jouera le match PKL 2022-23 Telugu Titans vs U Mumba ?

Le match PKL entre Telugu Titans et U Mumba se jouera au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match PKL 2022-23 Telugu Titans vs U Mumba ?

Le match PKL entre Telugu Titans et U Mumba débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Telugu Titans vs U Mumba PKL?

Le match Telugu Titans vs U Mumba PKL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Telugu Titans vs U Mumba PKL?

Le match Telugu Titans vs U Mumba PKL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Telugu Titans vs U Mumba Composition possible :

Telugu Titans Prévision de départ : Vinay, Surjeet Singh, Parvesh Bhainswal, Siddharth Desai, Ankit, Vishal Bhardwaj, Mohsen Maghsoudlou

Composition de départ prévue pour U Mumba : Guman Singh, Shivansh Thakur, Harendra Kumar, Ashish, Mohit, Rinku, Kiran Magar

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici