Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Les Patna Pirates seront de retour en action lorsqu’ils affronteront les Tamil Thalaivas dans la Pro Kabbadi League jeudi. Les deux équipes entrent dans le match sur le dos d’humiliantes défaites et voudront rebondir lorsqu’elles prendront le tapis du Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex.

Les Pirates restent à la sixième place du classement avec 38 points en 13 matchs. Ils ont commencé fort dans leur match contre U Mumba alors que les scores sont restés au même niveau jusqu’aux quatorze premières minutes. Cependant, une baisse soudaine des performances du raider Sachin and co. vu U Mumba creuser l’écart. Le match s’est terminé 36 à 23 alors que les Pirates ont subi leur cinquième défaite de la saison. Neeraj Kumar et ses hommes chercheront à se remettre sur les rails dès que possible.

Pendant ce temps, les Tamil Thalaivas ont été battus la dernière fois qu’ils sont montés sur le tapis contre les meilleurs Bengaluru Bulls. Tout comme l’intégralité de la saison, les Thalaivas ont semblé mal à l’aise sous la pression et n’ont pas réussi à obtenir des points de raid critiques et ont laissé les raiders de l’opposition voler des bonus. Cependant, ils se sont battus dans les derniers instants du match pour ramener l’équation à 34-40. Néanmoins, ils languissent toujours à la 10e place de la ligue et chercheront désespérément à relancer leur campagne.

Avant le match PKL entre Patna Pirates et Tamil Thalaivas, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match PKL 2022-23 entre Patna Pirates et Tamil Thalaivas ?

Le match PKL 2022-23 entre Patna Pirates et Tamil Thalaivas aura lieu le 16 novembre, mercredi.

Où se jouera le match PKL 2022-23 Patna Pirates vs Tamil Thalaivas ?

Le match PKL entre Patna Pirates et Tamil Thalaivas se jouera au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

À quelle heure commencera le match PKL 2022-23 Patna Pirates vs Tamil Thalaivas ?

Le match PKL entre Patna Pirates et Tamil Thalaivas débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Patna Pirates vs Tamil Thalaivas PKL?

Le match Patna Pirates vs Tamil Thalaivas PKL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Patna Pirates vs Tamil Thalaivas PKL ?

Le match Patna Pirates vs Tamil Thalaivas PKL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Patna Pirates vs Tamil Thalaivas Composition possible :

Patna Pirates Prévision de départ : Guman Singh, Prashanth Kumar Rai, Sachin Tanwar, Neeraj Kumar, Sunil, C Sajin, Mohammadreza Chiyaneh

Formation de départ prévue pour Tamil Thalaivas : Narender, M. Abhishek, Mohit, Himanshu, Ajinkya Pawar, Sagar (c), Sahil Gulia

