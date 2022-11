Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Les champions en titre Dabang Delhi seront de retour en action pour transformer leur récente baisse de forme lorsqu’ils affronteront les UP Yoddhas dans la Pro Kabbadi League mercredi. Les deux équipes voudront s’assurer une victoire au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex.

Delhi a atteint le sommet du tableau lors de l’étape de Bengaluru, battant toute équipe qui se présentait à eux. Mais leur campagne a déraillé après une série de performances médiocres. Les champions ont du mal à s’imposer lors de la manche de Pune et leur récente défaite, de 25 points, contre les Jaipur Pink Panthers a ajouté l’insulte à l’injure. Ils sont toujours très en lice pour les séries éliminatoires, mais l’équipe dirigée par Naveen Kumar devra retrouver le chemin de la victoire.

Les UP Yoddhas, quant à eux, retrouvent peu à peu leur rythme et sont actuellement classés septièmes du tableau. Pardeep Narwal et compagnie, quant à eux, ont fait un retour fantastique dans le tournoi, remportant deux matchs consécutifs contre les Telugu Titans et les Haryana Steelers.

Il sera intéressant de voir comment Naveen se comportera dans ce match, car il est l’homme à surveiller. Surender Gill et Pardeep Narwal de UP Yoddhas seront également des acteurs clés. Compte tenu de leur forme actuelle, les UP Yoddhas sont les favoris pour remporter le match.

Avant le match PKL entre Dabang Delhi et UP Yoddhas, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match PKL 2022-23 entre Dabang Delhi et UP Yoddhas ?

Le match PKL 2022-23 entre Dabang Delhi et UP Yoddhas aura lieu le 16 novembre, mercredi.

Où se jouera le match PKL 2022-23 Dabang Delhi vs UP Yoddhas ?

Le match PKL entre Dabang Delhi et UP Yoddhas se jouera au complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati à Balewadi, Pune.

À quelle heure commencera le match PKL 2022-23 Dabang Delhi contre UP Yoddhas ?

Le match PKL entre Dabang Delhi et UP Yoddhas débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Dabang Delhi vs UP Yoddhas PKL?

Le match Dabang Delhi vs UP Yoddhas PKL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Dabang Delhi vs UP Yoddhas PKL ?

Le match Dabang Delhi vs UP Yoddhas PKL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Dabang Delhi vs UP Yoddhas Composition possible :

Formation de départ prévue pour Dabang Delhi : Naveen Kumar (c), Ravi Kumar, Vishal, Vijay Malik, Ashu Malik, Krishan, Vijay Kumar

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal (c), Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit, Gurdeep, Ashu Singh, Surender Gill

