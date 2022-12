Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Les Bengaluru Bulls affronteront Jaipur Pink Panther lors de la première demi-finale de la Pro Kabaddi League 2022 au Sardar Vallabhai Patel Indoor stadium. Ils seront très confiants après avoir battu les champions en titre Dabang Delhi lors de la ronde éliminatoire.

Bengaluru a enregistré l’une de ses victoires les plus convaincantes de la saison en battant Delhi 56-24. Bharat et Vikash Kandola ont secoué la scène en réclamant respectivement 15 et 13 points pour les Bulls contre le club basé à Delhi.

Les Jaipur Pink Panthers ont en revanche terminé la saison en pole position avec 82 points après 22 matchs en PKL cette saison. Ils ont fait match nul 51-51 contre les Giants du Gujarat mais ont été sous une forme menaçante tout au long de la saison.

Arjun Deshwal et Rahul Chaudhari étaient dans une forme spectaculaire pour Jaipur et espèrent avoir le même impact contre Bengaluru. Avec une place en finale de la Pro Kabaddi League 2022 en jeu, cela devrait être une rencontre alléchante.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Avant le match PKL de dimanche entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match PKL 2022-23 entre les Jaipur Pink Panthers et les Bengaluru Bulls ?

Le match PKL 2022-23 entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls aura lieu le 15 décembre, jeudi.

Où se jouera le match PKL 2022-23 Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls ?

Le match PKL 2022-23 entre les Jaipur Pink Panthers et les Bengaluru Bulls se jouera au Sardar Vallabhbhai Patel Indoor Stadium, à Mumbai.

À quelle heure commencera le match PKL 2022-23 Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls?

Le match PKL 2022-23 entre les Jaipur Pink Panthers et les Bengaluru Bulls débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls PKL 2022-23 ?

Le match Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls PKL 2022-23 ?

Le match Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls PKL 2022-23 sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls à partir de 7:

Composition de départ prévue pour les panthères roses de Jaipur : Arjun Deshwal, Rahul Chaudhari, Ankush, V.Ajith Kumar, Shaul Kumar, Abhishek KS, Deepak Rathee.

Composition de départ prévue pour les Bengaluru Bulls : Vikash Kandola, Ponparthiban Subramanian, Mahender Singh, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Aman

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici