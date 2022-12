Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Les UP Yoddhas et Tamil Thalaivas s’affronteront lors du deuxième éliminatoire de la ligue Pro kabaddi 2022 le 13 décembre à 20h30. Ils s’affronteront au Sardar Vallabhbhai Patel Indoor Stadium à Mumbai.

Les équipes se sont affrontées à deux reprises jusqu’à présent cette saison. Lors de leur première rencontre le 23 octobre, les Yoddhas ont remporté des atouts en battant les Thalaivas 41-24. Les raiders de l’équipe UP ont réalisé une belle performance avec Pardeep Narwal et Sumit jouant un rôle crucial dans leur victoire. Ces équipes se sont à nouveau rencontrées le 7 décembre et l’équipe basée au Tamil Nadu est sortie victorieuse. Narender Hoshiyar et Ajinkya Pawar ont brillé sur le tapis, guidant les Thaliavas vers la victoire.

Cette saison, Pardeep Narwal a marqué un total de 208 points en 21 matchs tandis que Narender a marqué 224 points en 21 matchs jusqu’à présent cette saison. Les deux joueurs ont passé un relativement bon moment sur le tapis cette campagne et leur performance de la nuit pourrait être un indicateur clé de qui peut décrocher l’égalité.

Avant le match PKL entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas ?

Le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas aura lieu le 13 décembre, mardi.

Où se jouera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas se jouera au Sardar Vallabhbhai Patel Indoor Stadium à Mumbai.

À quelle heure commencera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas Pro Kabaddi League?

Le match UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas Pro Kabaddi League sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas Pro Kabaddi League?

Le match UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas Pro Kabaddi League sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas Composition possible :

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Sandeep Narwal, Durgesh Kumar, Rohit, Pardeep Narwal, Gurdeep, Ashu Singh, Sumit

Formation de départ prévue pour Tamil Thalaivas : Narender Hoshiyar, Mohit, Ajinkya Pawar, Himanshu, M.Abishek, Himanshu, Sahil Singh

