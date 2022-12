Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

U Mumba se dirige vers ce match après trois défaites consécutives et serait plus que désireux de changer cette course contre Dabang Delhi. L’équipe de Mumbai est placée en huitième position sur le tableau de la Ligue Pro Kabaddi, nécessitant au moins quelques victoires pour leur donner un élan pour se battre pour une place parmi les quatre premières.

Pranay Vinay Rane a réalisé une performance fougueuse contre les Giants du Gujarat malgré une courte défaite. Mumbai espère qu’il pourra également utiliser une partie de cette magie sur le tapis contre Delhi.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Delhi est classée sixième sur la table PKL mais un écart commence lentement à se creuser entre eux et les Tamil Thalaivas qui sont placés à la cinquième place. Dabang Delhi espère mettre la pression dans la poursuite d’une place parmi les quatre premiers.

L’équipe de Delhi a perdu par une petite marge contre Puneri Paltan lors de leur dernière rencontre, mais Naveen Kumar a réalisé une performance fougueuse en réclamant 16 points à lui tout seul. Dabang Delhi espère pouvoir produire des chiffres similaires contre U Mumba.

Avant le match PKL de lundi entre U Mumba et Dabang Delhi; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match de Pro Kabaddi League 2022-23 entre U Mumba et Dabang Delhi sera-t-il joué ?

Le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre U Mumba et Dabang Delhi aura lieu le mardi 6 décembre.

Où se jouera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 entre U Mumba et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre U Mumba et Dabang Delhi se jouera au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 entre U Mumba et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre U Mumba et Dabang Delhi débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match U Mumba vs Dabang Delhi Pro Kabaddi League?

Le match U Mumba vs Dabang Delhi Pro Kabaddi League sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match U Mumba vs Dabang Delhi Pro Kabaddi League?

Le match U Mumba vs Dabang Delhi Pro Kabaddi League sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

U Mumba contre Dabang Delhi Composition possible :

Composition de départ prévue pour U Mumba : Pranay Vinay Rane, Heidarali Ekrami, Guman Singh, Jai Bhagwan, Mohit Khaler, Ashish, Rahul Sethpal

Composition de départ prévue pour Dabang Delhi : Naveen Kumar, Ashu Malik, Vijay Malik, Manjeet, Ravi Kumar, Amit Hooda, Sandeep Dhull.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici