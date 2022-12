Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

U Mumba a montré des aperçus de grandeur tout au long de la saison mais a largement lutté pour maintenir la cohérence. Ils sont actuellement classés septièmes dans le tableau de la Ligue Pro Kabaddi et chercheront un certain élan s’ils veulent faire des percées dans ces quatre premières places convoitées.

U Mumba a perdu son dernier match contre les Haryana Steelers dans une bataille serrée qui s’est terminée par un score de 35-33 en faveur de Haryana. Ashish, Jai Bhagwan et Rinku ont fait de leur mieux pour les Mumbaikars mais avec peu ou pas de soutien des autres.

Les UP Yoddhas sont sortis victorieux lors de leurs trois dernières rencontres avec le PKL et occupent actuellement la quatrième position du tableau de la Ligue Pro Kabaddi. Pardeep Narwal semble être en pleine forme lors de ses deux dernières sorties sur le tapis.

L’équipe de Mumbai devra s’inquiéter de la menace qu’il représente s’ils espèrent tirer quelque chose de ce match. UP Yoddha, d’autre part, chercherait à décrocher une victoire et à réduire l’écart entre eux et les Bengaluru Bulls.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Avant le match PKL de lundi entre UP Yoddhas et U Mumba; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match de Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et U Mumba aura-t-il lieu ?

Le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et U Mumba aura lieu le 2 décembre, vendredi.

Où se jouera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 UP Yoddhas vs U Mumba ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et U Mumba se jouera au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et U Mumba ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et U Mumba débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match UP Yoddhas vs U Mumba Pro Kabaddi League ?

Le match UP Yoddhas vs U Mumba Pro Kabaddi League sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match UP Yoddhas vs U Mumba Pro Kabaddi League?

Le match UP Yoddhas vs U Mumba Pro Kabaddi League sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

UP Yoddhas vs U Mumba Composition possible :

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Gurdeep, Rohit, Sandeep Narwal, Sumit, Ashu Singh, Nitesh Kumar.

Composition de départ prévue pour U Mumba : Ashish, Jai Bhagwan, Rinku, Guman Singh, Mohit Khaler, Shivam, Kiran Magar

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici