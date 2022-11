Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23

Les Jaipur Pink Panthers et les Bengaluru Bulls occupent actuellement respectivement les deuxième et troisième positions du classement Pro Kabaddi. Un seul point sépare les deux équipes, ayant disputé 18 matches chacune. Les Panthers ont remporté leurs deux dernières sorties contre les Tamil Thalaivas et les Telugu Titans par une bonne marge.

Arjun Deshwal a été leur homme en forme, récoltant 18 points contre Telugu et 12 points contre les Thalaivas. Le raider de 23 ans connaît une saison sensationnelle sur le tapis, et il faudra un effort énorme de la part des Bulls s’ils veulent essayer d’annuler sa menace.

Bengaluru, quant à lui, a remporté une victoire âprement disputée 49-52 contre Dabang Delhi lors de son dernier match. Bharat a été utile en amassant 23 points impressionnants dans ce match. Il a été leur principal raider lors des deux derniers matches et Jaipur devra le surveiller de près s’ils veulent tirer quelque chose de ce match.

C’est une lutte serrée pour les quatre premières places du PKL cette saison et les deux équipes chercheraient à renforcer leur emprise sur ces positions. Avec tout à jouer, ce match promet d’être une rencontre fascinante.

Avant le match PKL de lundi entre Bengaluru Bulls et Jaipur Pink Panthers; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match de Pro Kabaddi League 2022-23 entre Bengaluru Bulls et Jaipur Pink Panthers aura-t-il lieu ?

Le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre Bengaluru Bulls et Jaipur Pink Panthers aura lieu le 30 novembre, mercredi.

Où se jouera le match Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers de la Pro Kabaddi League 2022-23 ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Bengaluru Bulls et Jaipur Pink Panthers se jouera au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Bengaluru Bulls et Jaipur Pink Panthers débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers Pro Kabaddi League?

Le match Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers Pro Kabaddi League sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers Pro Kabaddi League?

Le match Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers Pro Kabaddi League sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Bangalore Bulls vs Jaipur Pink Panthers Composition possible :

Composition de départ prévue pour les Bengaluru Bulls : Bharat, Vikash Khandola, Mahender Singh, Aman, Mayur Kadam, Neeraj Narwal, Sachin Narwal, Saurabh Nandal.

Composition de départ prévue pour les Panthères roses de Jaipur : Arjun Deshwal, V.Ajith Kumar, Reza Mirbagheri, Rahul Chaudhari, Ankush, Sunil Kumar, Bhavani Rajput.

