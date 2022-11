Quand et où regarder la couverture en direct de PKL 2022-23

UP Yoddhas a remporté une victoire âprement disputée 35-33 contre Patna Pirates lors de leur dernière rencontre. Pardeep Narwal a brillé sur le tapis pour les hommes de l’UP récoltant 15 points pour décrocher le match en leur faveur.

Cela place désormais les Yoddhas en quatrième position sur le tableau de la Ligue Pro Kabbadi, après avoir remporté leurs deux dernières rencontres. Les Bengal Warriors, quant à eux, ont jusqu’à présent connu une campagne à l’envers.

Ils ont perdu leur dernier match PKL contre U Mumba mais sont plus que capables de provoquer une énorme surprise lors de leur journée. Ils ont démontré ce talent en battant les Bengaluru Bulls lors d’une rencontre serrée 41-38 avant leur défaite face à Mumbai.

Cette équipe du Bengale occupe actuellement la huitième position du tableau PKL. Cela étant dit, il n’y a qu’un écart de huit points entre les Warriors et les Yoddhas pour le moment. Par conséquent, une victoire convaincante pourrait aider l’équipe du Bengale à se rapprocher d’une place en séries éliminatoires.

Cela devrait être un concours captivant car les deux équipes ont beaucoup à jouer et la victoire pourrait être cruciale pour leurs campagnes respectives.

Avant le match PKL de lundi entre UP Yoddhas et Bengal Warriors; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date le match de Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et Bengal Warriors aura-t-il lieu ?

Le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et Bengal Warriors aura lieu le 28 novembre, lundi.

Où se jouera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 UP Yoddhas vs Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Bengal Warriors se jouera au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 entre UP Yoddhas et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Bengal Warriors débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match UP Yoddhas vs Bengal Warriors Pro Kabaddi League?

Le match UP Yoddhas vs Bengal Warriors Pro Kabaddi League sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match UP Yoddhas vs Bengal Warriors Pro Kabaddi League?

Le match UP Yoddhas vs Bengal Warriors Pro Kabaddi League sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

UP Yoddhas vs Bengal Warriors Composition possible :

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Sandeep Narwal, Gurdeep, Rohit, Mahipal, Anil Kumar, Ashu Singh

La formation de départ prévue des Guerriers du Bengale : Maninder Singh, Shrikant Jadhav, Shubham Shinde, Vaibhav Bhausaheb Garje, Girish Ernak, Manoj Gowda, Deepak Niwas Hooda.

