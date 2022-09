Quand et où regarder la couverture en direct de Manchester United contre la Real Sociedad Europa League sur la télévision en direct en ligne

Manchester United accueillera la Real Sociedad pour une rencontre intrigante en Ligue Europa le 9 septembre. Après un mauvais début de campagne en Premier League, l’équipe d’Erik ten Hag a joué du bon football. Ils ont remporté quatre matches d’affilée et apparaissent comme les favoris face à la Real Sociedad. De plus, Cristiano Ronaldo devrait figurer dans le onze de départ. Erik ten Hag aimerait que ses garçons continuent leur riche veine de forme et enregistrent une victoire convaincante devant le public local.

Pendant ce temps, la Real Sociedad n’a pas connu un bon début de campagne en Liga. De plus, il y a des nouvelles qu’ils joueront sans le défenseur central Robin Le Normand, qui est incertain en raison d’une blessure au pied. La Real Sociedad devra produire son meilleur football pour vaincre un Manchester United rajeuni à Old Trafford.

Avant le match de Ligue Europa entre Manchester United et la Real Sociedad, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre Manchester United et la Real Sociedad ?

Le match de Ligue Europa entre Manchester United et la Real Sociedad se jouera le 9 septembre, jeudi.

Où se jouera le match entre Manchester United et la Real Sociedad ?

Le match de Ligue Europa entre Manchester United et la Real Sociedad se jouera à Old Trafford, Manchester.

A quelle heure débutera le match entre Manchester United et la Real Sociedad ?

Le match de Ligue Europa entre Manchester United et la Real Sociedad débutera à 00h30 IST, le 9 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Manchester United et la Real Sociedad ?

Le match de Ligue Europa entre Manchester United et la Real Sociedad sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Manchester United et la Real Sociedad ?

Le match de Ligue Europa entre Manchester United et la Real Sociedad sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition prévue :

Composition prévue de Manchester United : Dubravka ; Dalot, Varane, Maguire, Shaw ; Casemiro, Fred; Antoine, Fernandes, Elanga ; Ronaldo

Composition de départ prévue de la Real Sociedad : Remiro ; Gorosabel, Zubeldia, Elustondo, Munoz ; Mendez, Zubimendi, Mérinos ; Silva; Sadik, Sorloth

