Quand et où regarder la couverture en direct de Manchester United contre Arsenal Premier League sur la télévision en direct en ligne

Manchester United et Arsenal s’affronteront lors d’une rencontre à succès en Premier League le 4 septembre. L’équipe d’Erik ten Hag a semblé apathique lors des deux premiers matchs. Cependant, Manchester United a décroché trois victoires consécutives depuis lors. Les Red Devils continuent de s’améliorer et ont remporté une victoire 1-0 contre Leicester City. Jadon Sancho semble sous une forme impérieuse et Erik ten Hag espère qu’il marquera dans le match très important contre Arsenal.

Cristiano Ronaldo n’a débuté dans aucun des trois derniers matches de United, mais les experts le soutiennent pour trouver la marchandise dimanche. Pendant ce temps, les joueurs de table Arsenal ont remporté tous leurs matchs jusqu’à présent et chercheront à prolonger leur invincibilité. Mais Mikel Arteta saura que battre un Manchester United rajeuni à Old Trafford sera un défi difficile. Les Gunners espèrent pouvoir contenir Ronaldo et Sancho dimanche.

Avant le match de Premier League entre Manchester United et Arsenal, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre Manchester United et Arsenal ?

Le match de Premier League entre Manchester United et Arsenal se jouera le 4 septembre, dimanche.

Où se jouera le match entre Manchester United et Arsenal ?

Le match de Premier League entre Manchester United et Arsenal se jouera à Old Trafford, Manchester.

A quelle heure débutera le match entre Manchester United et Arsenal ?

Le match de Premier League entre Manchester United et Arsenal débutera à 21h00 IST, le 4 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Manchester United et Arsenal ?

Le match de Premier League entre Manchester United et Arsenal sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Manchester United et Arsenal ?

Le match de Premier League entre Manchester United et Arsenal sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition prévue :

Composition prévue de Manchester United : De Gea ; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Sancho, Fernandes, Ronaldo ; Rashford

Composition de départ prévue pour Arsenal : Ramsdale ; Blanc, Saliba, Gabriel, Tierney ; Xhaka, Lokonga ; Saka, Smith Rowe, Martinelli ; Jésus

