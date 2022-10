Quand et où regarder la couverture en direct de l’UEFA Champions League sur la télévision en direct en ligne

Manchester City et Copenhague s’affronteront lors d’une rencontre à succès en Ligue des champions de l’UEFA le 5 octobre. City est actuellement en tête du groupe G avec six points, cinq d’avance sur leurs adversaires danois, qui ont récolté un point contre Séville lors de leur dernière Ligue des champions. match.

Manchester City a remporté une victoire mémorable 6-3 contre son rival Manchester United la semaine dernière. Erling Haaland et Phil Foden de Manchester City ont semblé sous une forme impérieuse et ont enregistré des tours du chapeau record. Pep Guardiola espère que tous les deux continueront leur riche veine de forme. Manchester City voudrait récolter un maximum de points de son affrontement contre Copenhague. John Stones devrait manquer le match de mercredi en raison d’un problème aux ischio-jambiers, Rodri et Walker étant incertains.

Bien que peu d’experts parieront contre Manchester City, l’équipe de Jacob Neestrup visera à provoquer la surprise mercredi. Ce sera un énorme défi pour Copenhague devant la foule bruyante du stade Etihad.

Avant le match entre Manchester City et Copenhague, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague ?

Le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague se jouera le 5 octobre, mercredi.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague ?

Le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague se jouera au stade Etihad de Manchester.

À quelle heure commencera le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague ?

Le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague débutera à 12h30 IST, le 5 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague ?

Le match de l’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match d’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague ?

Le match de l’UEFA Champions League entre Manchester City et Copenhague sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition de départ prévue de Manchester City : Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez ; De Bruyne, Gundogan, Bernardo ; Mahrez, Haaland, Grealish

Programmation prévue pour Copenhague : Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen ; Claesson, Falk, Zeca, Stramenic, Daramy ; Cornélius

