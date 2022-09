Quand et où regarder la couverture en direct de l’UEFA Champions League 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

L’AC Milan lancera sa campagne de Ligue des champions en 2022-23 contre l’équipe autrichienne du Red Bull Salzburg le mercredi 7 septembre.

Les deux équipes se sont qualifiées pour la compétition d’élite européenne en remportant les ligues italienne et autrichienne. L’AC Milan est devenu une équipe dominante sous Stefano Pioli. Les Rossoneri ont été constants et ont étendu leur record d’invincibilité à 21 matches en Serie A.

Matthias Jaissle et Red Bull Salzburg ont fait exceptionnellement bien l’année dernière pour se qualifier dans un groupe qui comprenait Lille, Séville et Wolfsburg. Salzbourg aborde cette rencontre sur une séquence de cinq victoires consécutives et voudra poursuivre sa course dominante contre l’AC Milan sur la grande scène.

Milan manquera les services d’Alessandro Florenzi qui reste sur la touche en raison d’une blessure. Ante Rebic pourrait revenir sur le côté après avoir subi une blessure mineure contre Sassuolo. Quant à Salzbourg, Jaissle pourrait aligner la même formation qui a battu le WSG Tirol 2-0 samedi.

Avant le match UCL de mercredi entre le RB Salzburg et l’AC Milan; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Ligue des Champions 2022-23 entre le RB Salzbourg et l’AC Milan ?

Le match de Ligue des champions 2022-23 entre le RB Salzbourg et l’AC Milan aura lieu le 7 septembre, mercredi.

Où se jouera le match de Ligue des champions 2022-23 entre le RB Salzbourg et l’AC Milan ?

Le match de l’UCL entre le RB Salzburg et l’AC Milan se jouera à la Bull Arena de Salzbourg, en Autriche.

À quelle heure commencera le match de Ligue des champions 2022-23 entre le RB Salzbourg et l’AC Milan ?

Le match de l’UCL entre le RB Salzburg et l’AC Milan débutera à 12h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match du RB Salzbourg et de l’AC Milan ?

Le match RB Salzburg vs AC Milan UCL sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match RB Salzburg et AC Milan EPL ?

Le match RB Salzburg vs AC Milan UCL est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Sony LIV.

RB Salzburg et AC Milan Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue du RB Salzbourg : Philipp Kohn (Gk), Amar Dedic, Oumar Solet, Maximilian Wober, Andreas Ulmer, Nicolas Capaldo, Nicolas Seiwald, Maurits Kjaergaard, Kamari, Fernando, Noah Okafor

Composition de départ prévue de l’AC Milan : Mike Maignan (Gk), Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Ismael Bennacer, Junior Messias, Charles De Ketelaere, Rafael Leao, Oliver Giroud

