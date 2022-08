Quand et où regarder la couverture en direct de Liverpool vs Newcastle Premier League sur la télévision en direct en ligne

Liverpool et Newcastle s’affronteront dans une rencontre passionnante en Premier League. Les Reds avaient l’air en très bon contact lors de leur précédente rencontre contre Bournemouth. Liverpool a démoli Bournemouth en enregistrant une victoire 9-0. Luis Diaz et Roberto Firmino ont tous deux marqué deux fois dans ce qui était un pur festival de buts. Liverpool n’a pas connu le meilleur début de saison et Jurgen Klopp espère que son équipe s’appuiera sur l’élan qu’elle a acquis contre Bournemouth. Une victoire contre Newcastle verra Liverpool grimper de plusieurs places sur le tableau des points.

Newcastle saura que battre Liverpool dans sa propre cour sera un défi difficile. Les Magpies sont actuellement à la 10e place du classement et n’ont pas gagné de match depuis leur victoire 2-0 sur Nottingham Forest. Newcastle devra s’inspirer de sa forme époustouflante au cours de la seconde moitié de la saison dernière et croire qu’il peut vaincre n’importe quelle équipe n’importe quel jour.

Avant le match entre Liverpool et Newcastle, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre Liverpool et Newcastle ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Newcastle se jouera le 31 août, mercredi.

Où se jouera le match entre Liverpool et Newcastle ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Newcastle se jouera à Anfield, Liverpool.

A quelle heure débutera le match entre Liverpool et Newcastle ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Newcastle débutera à 00h30 IST, le 1er septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Liverpool et Newcastle ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Newcastle sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Liverpool et Newcastle ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Newcastle sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Formation de départ prévue de Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson ; Elliott, Fabinho, Henderson ; Salah, Firmino, Diaz

Formation de départ prévue pour Newcastle : Pope ; Trippier, Schar, Botman, Burn ; Willock, S. Longstaff, Joelinton ; Almiron, Bois, Fraser

