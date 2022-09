Quand et où regarder la couverture en direct de l’Italie contre l’Angleterre de l’UEFA Nations League sur la télévision en direct en ligne

Il s’agit d’une rediffusion de la finale des Championnats d’Europe de l’UEFA 2020 vendredi, avec l’Italie affrontant l’Angleterre dans un match crucial de la phase de groupes de l’UEFA Nations League.

L’Angleterre languit en bas de son groupe et chercherait à relancer sa campagne en UEFA Nations League. L’équipe de Gareth Southgate espère également créer un élan avant la prochaine Coupe du monde. Les Three Lions ont beaucoup de potentiel dans leur équipe avec des joueurs comme Jude Bellingham pressenti pour commencer à San Siro. Harry Maguire et John Stones devraient également figurer dans le onze de départ.

Pendant ce temps, les Azzurri viseront à se racheter après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde. L’Italie de Roberto Mancini se vante d’un milieu de terrain très compétent et d’un certain nombre de jeunes attaquants passionnants. L’Italie cherchera à enregistrer une victoire convaincante devant son public. Pour l’Italie, Leonardo Bonucci et Ciro Immobile sont pressentis pour débuter.

Avant le match entre l’Italie et l’Angleterre, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre ?

Le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre se jouera le 24 septembre, samedi.

Où se jouera le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre ?

Le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre se jouera au Stadio Giuseppe Meazza de Milan.

À quelle heure commencera le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre ?

Le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre débutera à 00h15 IST, le 24 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre ?

Le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre ?

Le match de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Angleterre sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition de départ prévue :

Composition de départ prévue pour l’Italie : Donnarumma ; Di Lorenzo, Mancini, Bonucci, Emerson ; Barella, Tonali, Verratti ; Politano, Immobile, Pellegrini

Angleterre Dortmund Composition prévue : Ramsdale ; Tomori, Pierres, Maguire ; James, Bellingham, Rice, Trippier ; Saka, Kane, Sterling

