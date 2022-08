Quand et où regarder la couverture en direct de l’EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

C’est un affrontement entre titans en Premier League anglaise alors que Manchester United accueille son rival acharné Liverpool à Old Trafford le mardi 23 août.

Ce n’est pas un début idéal pour les deux géants de la Premier League. Man United est actuellement placé en bas du tableau des points après avoir perdu ses deux premiers matches contre Brighton & Hove Albion et Brentford. Le nouveau manager Erik ten Hag aurait réalisé l’ampleur de la tâche qui l’attendait à Old Trafford lorsqu’il a pris ses fonctions en mai. Cependant, la réalité de la question est devenue encore plus évidente pour le joueur de 52 ans au début de son mandat en tant que manager de United.

L’activité de transfert d’été de l’équipe a été modeste selon leurs normes, faisant appel à Tyrell Malacia, Christian Eriksen et Lisandro Martinez. La saga du transfert du joueur vedette Cristiano Ronaldo continue de faire la une des journaux. Il sera intéressant de voir si le talisman portugais revient dans la formation de départ mardi.

Pendant ce temps, Liverpool est revenu par derrière contre une équipe motivée de Fulham lors du week-end d’ouverture pour voler un point dans un match nul 2-2. Il a fallu un magnifique effort de Luis Diaz pour égaliser les scores après avoir concédé tôt contre Crystal Palace lors de la deuxième rencontre.

Jurgen Klopp et ses hommes remporteront-ils leur premier triomphe de la saison ou Ten Hag scénarisera-t-il une master class technique dimanche pour surclasser Liverpool? Découvrons-le mardi.

Avant le match EPL 2022-23 entre Manchester United et Liverpool, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand se jouera le match EPL 2022-23 entre Manchester United et Liverpool ?

Le match EPL 2022-23 entre Manchester United et Liverpool aura lieu le mardi 23 août.

Où se jouera le match EPL 2022-23 entre Manchester United et Liverpool ?

Le match EPL 2022-23 entre Manchester United et Liverpool se jouera au stade Old Trafford de Manchester.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Manchester United vs Liverpool?

Le match EPL 2022-23 entre Manchester United et Liverpool débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Manchester United vs Liverpool EPL 2022-23 ?

Le match Manchester United vs Liverpool EPL 2022-23 sera diffusé en direct sur Star Sports Network.

Comment regarder la diffusion en direct du match Manchester United vs Liverpool ?

Le match Manchester United contre Liverpool EPL 2022-23 est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Manchester United vs Liverpool Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue de Manchester United : David de Gea (Gk), Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford

Formation de départ prévue pour Liverpool : Alisson Becker (Gk), Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Robertson, Harvey Elliott, Fabinho, Jordan Henderson, Mohammed Salah, Roberto Firmino, Luis Diaz

