Quand et où regarder la couverture en direct de l’EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Nottingham Forest a mis fin à sa séquence de neuf matchs sans victoire après avoir battu Liverpool lors de son dernier match de Premier League. Les hommes de Steve Cooper ont remporté une victoire 1-0 sur Liverpool pour enregistrer leur deuxième victoire en Premier League de la saison.

Nottingham Forest est maintenant sur le point de faire face à un test sévère car ils affronteront Arsenal dimanche. Le match de Premier League entre Arsenal et Nottingham Forest se jouera à l’Emirates Stadium de Londres.

Arsenal a été en pleine forme cette saison en Premier League. Avec neuf victoires en 11 matchs, les Gunners ont actuellement 28 points dans leur cagnotte. Les hommes de Mikel Arteta entreront dans le match, après avoir obtenu un seul point contre Southampton lors de leur dernier match de Premier League.

Avant le match EPL entre Arsenal et Nottingham Forest, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match EPL 2022 entre Arsenal (ARS) et Nottingham Forest (NOT) ?

Le match EPL 2022-23 entre Arsenal (ARS) et Nottingham Forest (NOT) aura lieu le 30 octobre, dimanche.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Arsenal (ARS) vs Nottingham Forest (NOT) ?

Le match EPL entre Arsenal (ARS) et Nottingham Forest (NOT) se jouera à l’Emirates Stadium de Londres.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Arsenal (ARS) vs Nottingham Forest (NOT) ?

Le match EPL entre Arsenal (ARS) et Nottingham Forest (NOT) débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match EPL Arsenal (ARS) contre Nottingham Forest (NOT) ?

Le match EPL Arsenal (ARS) vs Nottingham Forest (NOT) sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Arsenal (ARS) vs Nottingham Forest (NOT) EPL ?

Le match Arsenal (ARS) contre Nottingham Forest (NOT) EPL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Arsenal (ARS) vs Nottingham Forest (NOT) Possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour Arsenal : Aaron Ramsdale, Ben White, William Saliba, Gabriel, Takehiro Tomiyasu, Thomas Partey, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus

Formation de départ prévue de Nottingham Forest : Dean Henderson, Serge Aurier, Steve Cook, Scott McKenna, Neco Williams, Ryan Yates, Remo Freuler, Cheikhou Kouyate, Morgan Gibbs-White, Jesse Lingard, Taiwo Awoniyi

