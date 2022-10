Quand et où regarder la couverture en direct de l’EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a décidé de ne pas garder Cristiano Ronaldo dans l’équipe pour le match de Premier League contre Chelsea la semaine dernière. La décision du coach néerlandais a été sévèrement critiquée après que son équipe ait dû attendre la 94e minute pour trouver un égaliseur contre les géants londoniens.

On ne sait toujours pas si l’attaquant portugais participera au prochain match de Premier League contre un autre club londonien de West Ham United dimanche. Le match de Premier League entre Manchester United et West Ham United se jouera à Old Trafford.

Les Red Devils chercheront à prolonger leur séquence de quatre matches sans défaite lorsqu’ils seront en action dimanche.

West Ham United entrera dans le match après avoir remporté une victoire convaincante 2-0 sur Bournemouth, lors de leur dernier affrontement en Premier League. Avec quatre victoires en 12 matchs, les Hammers se retrouvent actuellement à la 10e place du classement de la Premier League.

Avant le match de Premier League anglaise entre Manchester United et West Ham United, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match EPL 2022-23 entre Manchester United et West Ham United ?

Le match EPL 2022-23 entre Manchester United et West Ham United aura lieu le 30 octobre, dimanche.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Manchester United vs West Ham United ?

Le match EPL entre Manchester United et West Ham United se jouera à Old Trafford.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Manchester United vs West Ham United?

Le match EPL entre Manchester United et West Ham United débutera à 21h45 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Manchester United contre West Ham United EPL ?

Le match Manchester United vs West Ham United EPL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Manchester United vs West Ham United EPL ?

Le match Manchester United contre West Ham United EPL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Manchester United vs West Ham United Possible onze de départ :

Composition de départ prévue de Manchester United : David De Gea, Diogo Dalot, Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Christian Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford

Composition de départ prévue de West Ham United : Lukasz Fabianski, Ben Johnson, Kurt Zouma, Thilo Kehrer, Aaron Cresswell, Pablo Fornals, Declan Rice, Tomas Soucek, Flynn Downes, Gianluca Scamacca, Said Benrahma

