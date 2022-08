Quand et où regarder la couverture en direct de l’EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le début de saison a été lamentable pour Manchester United. Les Red Devils, dirigés par le nouveau manager Erik ten Hag, devaient récupérer leur gloire perdue et se battre pour le titre de Premier League. Mais la scène n’a pas beaucoup changé puisque Manchester United a subi une humiliante défaite 1-2 à Old Trafford contre Brighton et Hove Albion lors de leur premier match de Premier League.

Ten Hag voudra désormais avec impatience que ses joueurs présentent un meilleur spectacle et remportent les trois points alors que Manchester United affrontera Brentford lors de son prochain match de Premier League samedi. Le match de Premier League entre Brentford et Manchester United devrait se jouer au Brentford Community Stadium de Londres.

Brentford, quant à lui, entre dans le match après avoir décroché un point contre Leicester City. Le milieu de terrain anglais de Brentford, Joshua Dasilva, a marqué un égaliseur tardif pour assurer un match nul 2-2 contre Leicester.

Avant le match EPL de samedi entre Brentford et Manchester United, voici tout ce que vous devez savoir:

À quelle date se jouera le match EPL 2022-23 entre Brentford (BRE) et Manchester United (MUN) ?

Le match EPL 2022-23 entre Brentford et Manchester United aura lieu le 13 août, samedi.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Brentford (BRE) vs Manchester United (MUN) ?

Le match EPL entre Brentford et Manchester United se jouera au Brentford Community Stadium de Londres.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Brentford (BRE) contre Manchester United (MUN) ?

Le match EPL entre Brentford et Manchester United débutera à 22h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Brentford (BRE) vs Manchester United (MUN) EPL ?

Le match Brentford vs Manchester United EPL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Brentford (BRE) contre Manchester United (MUN) EPL ?

Le match Brentford vs Manchester United EPL est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Brentford (BRE) contre Manchester United (MUN) Possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour Brentford : David Raya, Aaron Hickey, Pontus Jansson, Ben Mee, Rico Henry, Mathias Jensen, Christian Norgaard, Vitaly Janelt, Bryan Mbeumo, Ivan Toney, Yoane Wissa

Composition de départ prévue de Manchester United : David De Gea, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Bruno Fernandes, Fred, Christian Eriksen, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo

