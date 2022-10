Quand et où regarder la couverture en direct de l’EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Il est encore trop tôt pour parler de la qualification en Ligue des champions, mais la course aux quatre premiers de la Premier League a déjà commencé à s’intensifier au mois d’octobre. Manchester United visera à détrôner Chelsea et à reprendre la quatrième place du classement de la Premier League alors que les deux géants anglais devraient s’affronter samedi. Le match entre Chelsea et Manchester United se jouera à Stamford Bridge à Londres.

Manchester United, cinquième, entrera dans le match après avoir remporté une victoire convaincante 2-0 contre Tottenham Hotspur lors de son dernier match de Premier League. Les hommes d’Erik ten Hag ont jusqu’à présent réclamé 19 points après avoir disputé 10 matches de Premier League.

Chelsea, en revanche, a joué un match nul et vierge contre Brentford lors de sa dernière rencontre en championnat national. Cependant, les Blues viseront à prolonger leur séquence de cinq matches sans défaite lorsqu’ils affronteront Manchester United samedi.

Avant le match de Premier League anglaise de samedi entre Chelsea et Manchester United; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match EPL 2022-23 entre Chelsea (CHE) et Manchester United (MUN) ?

Le match EPL 2022-23 entre Chelsea (CHE) et Manchester United (MUN) aura lieu le samedi 22 octobre.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Chelsea (CHE) vs Manchester United (MUN) ?

Le match EPL entre Chelsea (CHE) et Manchester United (MUN) se jouera au Stamford Bridge à Londres.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Chelsea (CHE) vs Manchester United (MUN) ?

Le match EPL entre Chelsea (CHE) et Manchester United (MUN) débutera à 22h IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match EPL Chelsea (CHE) contre Manchester United (MUN) ?

Le match EPL Chelsea (CHE) contre Manchester United (MUN) sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Chelsea (CHE) vs Manchester United (MUN) EPL ?

Le match Chelsea (CHE) contre Manchester United (MUN) EPL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Chelsea (CHE) vs Manchester United (MUN) Onze de départ possibles :

Formation de départ prévue pour Chelsea : Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, Jorginho, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Kai Havertz, Armando Broja

Composition de départ prévue de Manchester United : David De Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford

