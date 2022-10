Quand et où regarder la couverture en direct de l’EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Nottingham Forest visera sa deuxième victoire lorsqu’il sera de retour en action en Premier League samedi. Pour les hommes de Steve Cooper, il ne sera pas facile de décrocher les trois points car Nottingham Forest affrontera un Liverpool dynamique lors de leur prochaine rencontre en Premier League. Le match de Premier League entre Nottingham Forest et Liverpool se jouera au City Ground.

Nottingham Forest, entre dans le match, après avoir récupéré un point contre Brighton et Hove Albion. Avec une seule victoire en 11 matchs, Nottingham Forest occupe actuellement la 19e place du tableau des points de la Premier League. Leur victoire solitaire en Premier League de la saison est apparue lors du match contre West Ham United en août.

Avant le match EPL de samedi entre Nottingham Forest et Liverpool; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match EPL 2022-23 entre Nottingham Forest (NOT) et Liverpool (LIV) ?

Le match EPL 2022-23 entre Nottingham Forest (NOT) et Liverpool (LIV) aura lieu le samedi 22 octobre.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Nottingham Forest (NOT) vs Liverpool (LIV) ?

Le match EPL 2022-23 entre Nottingham Forest (NOT) et Liverpool (LIV) se jouera au City Ground.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Nottingham Forest (NOT) contre Liverpool (LIV) ?

Le match EPL 2022-23 entre Nottingham Forest (NOT) et Liverpool (LIV) débutera à 17 h IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Nottingham Forest (NOT) vs Liverpool (LIV) EPL ?

Le match EPL Nottingham Forest (NOT) contre Liverpool (LIV) sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Nottingham Forest (NOT) contre Liverpool (LIV) EPL ?

Le match Nottingham Forest (NOT) contre Liverpool (LIV) EPL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Nottingham Forest (NOT) vs Liverpool (LIV) Possible onze de départ :

Formation de départ prévue de Nottingham Forest : Dean Henderson, Serge Aurier, Steve Cook, Scott McKenna, Neco Williams, Orel Mangala, Remo Freuler, Ryan Yates, Morgan Gibbs-White, Jesse Lingard, Brennan Johnson

Formation de départ prévue pour Liverpool : Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joseph Gomez, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara, Mohamed Salah, Fabio Carvalho, Roberto Firmino

