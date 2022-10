Quand et où regarder la couverture en direct de l’EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Manchester United accueille Newcastle United à Old Trafford ce dimanche, dans l’espoir de créer une dynamique en Premier League anglaise.

A LIRE AUSSI| Manuel Neuer du Bayern Munich exclu du choc de Fribourg avec des problèmes d’épaule

Après deux matchs à l’extérieur, les Red Devils rentrent chez eux pour la première fois depuis le 4 septembre. Ils ont vaincu Everton 2-1 la semaine dernière pour retrouver le chemin de la victoire, l’attaquant Antony inscrivant son troisième but consécutif en Premier League et la superstar Cristiano Ronaldo marquant. son premier but de la saison.

Newcastle vient de remporter une victoire massive de 5-1 sur Brentford, qui est également sa deuxième victoire consécutive dans la ligue. Bruno Guimares a ouvert la voie aux Magpies avec deux buts, dont le premier a ouvert le score et le second leur a donné l’avantage en seconde période.

Dans l’état actuel des choses, les deux équipes sont séparées par un seul point, Manchester United ayant remporté quatre de ses cinq derniers matchs et Newcastle réclamant les trois points de ses quatre derniers matches. Nous avons un match fascinant au programme car les deux équipes vont tout donner pour décrocher la victoire dimanche soir.

Avant le match de Premier League anglaise entre Manchester United et Newcastle United, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match EPL 2022 entre Manchester United (MU) et Newcastle United (NCU) ?

Le match EPL 2022-23 entre Manchester United (MU) et Newcastle United (NCU) aura lieu le 16 octobre, dimanche.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Manchester United (MU) vs Newcastle United (NCU) ?

Le match EPL entre Manchester United (MU) et Newcastle United (NCU) se jouera au stade Old Trafford.

À quelle heure le match EPL 2022-23 entre Manchester United (MU) et Newcastle United (NCU) commencera-t-il ?

Le match EPL entre Manchester United (MU) et Newcastle United (NCU) débutera à 18h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match EPL Manchester United (MU) vs Newcastle United (NCU) ?

Le match EPL Manchester United (MU) contre Newcastle United (NCU) sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Manchester United (MU) contre Newcastle United (NCU) EPL ?

Le match EPL Manchester United (MU) contre Newcastle United (NCU) sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Manchester United (MU) contre Newcastle United (NCU) Possible onze de départ :

Composition de départ prévue de Manchester United : David De Gea (Gk), Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Diogo Dalot, Scott McTominay, Christian Eriksen, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Antony, Cristiano Ronaldo

Composition de départ prévue pour Newcastle United : Karl Darlow (Gk), Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Kieran Trippier, Dan Burn, Ryan Fraser, Jacob Murphy, Joe Willock, Callum Wilson, Chris Wood, Alexander Isak

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici