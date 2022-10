Quand et où regarder la couverture en direct de l’EPL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Lors de la confrontation de dimanche en Premier League à Elland Road, les leaders de la ligue, Arsenal, affronteront Leeds United. Les Gunners chercheront à étendre leur avance au sommet et à s’éloigner des champions en titre Manchester City.

Le doublé scintillant de Bukayo Saka et le but solitaire de Gabriel Martinelli ont donné à Arsenal un triomphe retentissant contre le finaliste de l’an dernier, Liverpool. Sous la tutelle de Mikel Arteta, Arsenal a fait des progrès majeurs en Premier League et pourrait donner à City une course pour son argent.

Au contraire, Leeds s’est retrouvé un but pour le bien contre Crystal Palace lors de son dernier match. Après avoir perdu un but, Odsonne Edouard et Eberechi Eze ont renversé le match pour Leeds en triomphant 2-1. Attendez-vous à un crackerjack lorsque les deux équipes s’affronteront en Premier League.

Avant le match EPL entre Arsenal et Leeds United, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match EPL 2022 entre Arsenal (ARS) et Leeds United (LU) ?

Le match EPL 2022-23 entre Arsenal (ARS) et Leeds United (LU) aura lieu le 1er octobre, samedi.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Arsenal (ARS) vs Leeds United (LU) ?

Le match EPL entre Arsenal (ARS) et Leeds United (LU) se jouera au Elland Road Stadium.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Arsenal (ARS) vs Leeds United (LU) ?

Le match EPL entre Arsenal (ARS) et Leeds United (LU) débutera à 18h30 ST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match EPL Arsenal (ARS) vs Leeds United (LU) ?

Le match EPL Arsenal (ARS) contre Leeds United (LU) sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Arsenal (ARS) contre Leeds United (LU) EPL ?

Le match EPL Arsenal (ARS) vs Leeds United (LU) sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Arsenal (ARS) vs Leeds United (LU) Possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour Arsenal : Aaron Ramsdale, Ben White, William Saliba, Gabriel, Kieran Tierney, Thomas Partey, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus

Composition de départ prévue pour Leeds United : Illan Meslier (Gk), Rasmus Kristensen, Robin Koch, Liam Cooper, Pascal Struijk, Tyler Adams, Marco Roca, Brendon Aaronson, Rodrigo, Luis Sinisterra, Patrick Bamford

