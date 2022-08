Quand et où regarder la couverture en direct de Leeds United contre Everton Premier League sur la télévision en direct en ligne

Leeds United vs Everton Live Streaming: Quand et où regarder la couverture en direct de Leeds United vs Everton Premier League sur la télévision en direct en ligne

En quatre matches jusqu’à présent, Leeds United a connu une sortie décente avec deux victoires, un nul et une défaite. D’un autre côté, Everton n’a pas encore ouvert son décompte des victoires.

Leeds United et Everton s’affronteront dans une rencontre passionnante en Premier League le 31 août. Leeds United a perdu son match précédent contre un Brighton en forme. Les Merengues auront à cœur de retrouver le chemin de la victoire lorsqu’ils accueilleront Everton dans leur propre arrière-cour.

Everton est apathique depuis le début de la nouvelle saison. L’équipe de Frank Lampard est toujours à la recherche de sa première victoire en Premier League. Everton languit à la 18e position du tableau des points avec 2 défaites et 2 nuls. Everton chercherait à sauver sa campagne avec une victoire contre Leeds United. Presque tous les experts soutiennent Leeds United pour l’emporter dans cet affrontement. Par conséquent, il sera intéressant de voir si Everton peut provoquer une surprise.

Avant le match entre Leeds United et Everton, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre Leeds United et Everton ?

Le match de Premier League entre Leeds United et Everton se jouera le 31 août, mercredi.

Où se jouera le match entre Leeds United et Everton ?

Le match de Premier League entre Leeds United et Everton se jouera à Elland Road, Leeds.

A quelle heure commencera le match entre Leeds United et Everton ?

Le match de Premier League entre Leeds United et Everton débutera à 00h30 IST, le 31 août.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Leeds United et Everton ?

Le match de Premier League entre Leeds United et Everton sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Leeds United et Everton ?

Le match de Premier League entre Leeds United et Everton sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ prévue :

Composition de départ prévue de Leeds United : Meslier ; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk ; Roca, Adams ; James, Aaronson, Harrison ; Rodrigue

Composition de départ prévue pour Everton : Pickford ; Keane, Coady, Tarkowski ; Patterson, Davies, Iwobi, Mykolenko ; Gordon, Maupay, Gris

