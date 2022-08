Quand et où regarder la couverture en direct de la Serie A 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

La Serie A revient sur nos écrans ce week-end, avec l’AC Milan, vainqueur en titre du Scudetto, contre l’Udinese au stade historique de San Siro. Le match débutera le samedi 13 août à 22h00 IST.

L’AC Milan a été absolument clinique et constant lors de la Serie A de l’année dernière qui l’a couronné champion d’Italie. Bien que l’entraîneur Stefano Pioli ait perdu son milieu de terrain dynamique Franck Kessie à la fin de la saison dernière, les nouvelles recrues de Charles De Ketelaere, Yacine Adli et Divock Origi ajouteront de la force à leur équipe.

Pendant ce temps, l’équipe de l’Udinese a brillamment joué dans la sous-division la saison dernière pour être promue en Serie A. Cependant, le combat principal est une sauce différente et l’équipe de l’Udinese pourrait s’accrocher à la paille pour éviter la relégation d’ici la fin de la saison. Le nouveau manager Andrea Sottile cherchera à aligner une équipe solide à San Siro samedi.

L’AC Milan devrait régner en maître lors de son ouverture de saison, mais toute complaisance pourrait entraîner une perte de points cruciaux assez tôt dans la saison.

Avant le match de Serie A de samedi entre l’AC Milan et l’Udinese, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Serie A 2022-23 entre l’AC Milan et l’Udinese ?

Le match de Serie A 2022-23 entre l’AC Milan et l’Udinese aura lieu le 13 août, samedi.

Où se jouera le match de Serie A 2022-23 entre l’AC Milan et l’Udinese ?

Le match de Serie A entre l’AC Milan et l’Udinese se jouera au stade San Siro de Milan.

À quelle heure débutera le match de Serie A 2022-23 entre l’AC Milan et l’Udinese ?

Le match de Serie A entre l’AC Milan et l’Udinese débutera à 22h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de l’AC Milan et de l’Udinese Serie A ?

Le match AC Milan vs Udinese Serie A sera télévisé sur la chaîne Vh1 de Viacom18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match AC Milan et Udinese Serie A ?

Le match AC Milan vs Udinese Serie A peut être diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot Select et JioTV.

AC Milan et Udinese Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue de l’AC Milan Mike Maignan (Gk), Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Davide Calabria, Rade Krunic, Ismael Bennacer, Brahim Diaz, Rafael Leao, Junior Messias, Olivier Giroud (c)

Composition de départ prévue pour l’Udinese : Marco Silvestri (Gk) Nehuen Perez, Jaka Bijol, Adam Masina, Brandon Soppy, Roberto Pereyra (c), Walace Silva, Jean-Victor Makengo, Destiny Udogie, Gerard Deulofeu, Isaac Success

