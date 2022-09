Quand et où regarder la couverture en direct de la Serie A 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

La Serie A assistera à un match passionnant alors que les deux géants italiens AC Milan et Napoli s’affronteront le lundi 19 septembre à San Siro.

Les deux équipes arrivent après de solides performances en UEFA Champions League cette semaine. Milan a surclassé le Dinamo Zagreb à domicile, tandis que Napoli a dominé les Glasgow Rangers dans leur match de groupe

Napoli est à égalité pour la première place du classement de la Serie A avec l’AC Milan et l’Atalanta, mais a l’avantage en raison d’une différence de buts plus élevée. Les Blues sont en pleine forme depuis le début de la saison et chercheront à poursuivre leur patch violet. Jusqu’à présent, leur meilleure performance doit être leur victoire 4-1 contre Liverpool en Premier League anglaise.

Pendant ce temps, l’AC Milan est resté invaincu en Serie A le week-end dernier, les mettant sur la bonne voie pour défendre leur titre italien. Cependant, un carton rouge doux pour leur homme principal Rafael Leão a ruiné la journée de Stefano Pioli. Sans leur attaquant en forme, les Rossinerri pourraient avoir du mal devant le but.

Le match promet d’être un match à indice d’octane élevé entre les deux meilleures équipes d’Italie.

Avant le match de Serie A de samedi entre l’AC Milan et Naples, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Serie A 2022-23 entre l’AC Milan et Naples ?

Le match de Serie A 2022-23 entre l’AC Milan et Naples aura lieu le 19 septembre, lundi.

Où se jouera le match de Serie A 2022-23 entre l’AC Milan et Naples ?

Le match de Serie A entre l’AC Milan et Naples se jouera au stade San Siro de Milan.

À quelle heure aura lieu le match de Serie A 2022-23 entre l’AC Milan et Napoli?

Le match de Serie A entre l’AC Milan et Naples débutera à 00h15 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match AC Milan et Napoli Serie A?

Le match AC Milan vs Napoli Serie A sera télévisé sur la chaîne Vh1 de Viacom18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match AC Milan et Napoli Serie A ?

Le match AC Milan vs Napoli Serie A est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot Select et JioTV.

AC Milan et Naples Onze de départ possibles :

AC MilanMike Maignan (Gk), Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Davide Calabria, Rade Krunic, Ismael Bennacer, Brahim Diaz, Junior Messias, Olivier Giroud, Charles De Ketelaere

NapoliFormation de départ prévue : lex Meret (Gk), Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Amir Rrahmani, Mario Rui, Piotr Zielinski, Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia

