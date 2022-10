Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

La neuvième saison de la Pro Kabaddi League indienne débutera le vendredi 7 octobre à Bangalore. La ligue permettra aux spectateurs de revenir dans le stade après que la saison précédente se soit déroulée à huis clos en raison de la pandémie de COVID-19.

A LIRE AUSSI| PKL 2022 : Tout ce que vous devez savoir sur la saison 9 de la Pro Kabaddi League

Les trois premiers jours de la saison seront triples, donnant aux fans l’opportunité de voir toutes leurs équipes préférées en action.

Lors de la première journée de la ligue, les champions en titre Dabang Delhi affronteront U Mumba lors du premier match de la soirée. Ce match sera suivi d’un derby du sud alors que les Bengaluru Bulls affronteront les Telugu Titans. Lors du dernier match de la journée, les Jaipur Pink Panthers affronteront les UP Yoddhas.

L’équipe de Delhi a été sacrée championne lors de la précédente édition de la ligue et sera impatiente de défendre son titre. Pendant ce temps, U Mumba cherchera à faire amende honorable pour sa saison désastreuse la dernière fois et cherchera à commencer sa campagne par une victoire.

Les Bengaluru Bulls ont un line-up solide et tenteront désespérément de régner en maître dans cette édition. Ils devront être à leur meilleur pour dépasser les formidables Titans Telugu.

Champions de l’édition inaugurale de la Pro Kabbadi League, les Jaipur Pink Panthers ont perdu leur gloire au fil des années. Avec une nouvelle équipe, les Panthers seront à la recherche d’un autre titre. D’autre part, les UP Yoddhas qui ont connu une saison décente l’année dernière voudront se battre et rester au sommet dès le départ.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et U Mumba, Bengaluru Bulls et Telugu Titans, Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et U Mumba, Bengaluru Bulls et Telugu Titans, Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et U Mumba, Bengaluru Bulls et Telugu Titans, Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas se joueront le vendredi 7 octobre.

Où se joueront les matchs entre Dabang Delhi et U Mumba, Bengaluru Bulls et Telugu Titans, Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League de vendredi se joueront au Sree Kanteerava Indoor Stadium de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre Dabang Delhi et U Mumba, Bengaluru Bulls et Telugu Titans, Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et U Mumba débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Telugu Titans débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas débutera à 21h30 IST

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Dabang Delhi et U Mumba ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Dabang Delhi et U Mumba ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Escouades prévues :

Équipe prévue U Mumba : Ashish, Suman Singh, Jai Bhagwan, Heidarali Ekrami, Ankush, Kamlesh, Shivam, Pranay, Vinay Rane, Sachin, Rupesh, Surinder Singh, Rinku, Shivansh Thakur, Rahul Prince, Kiran, Laxman, Magar Harendra Kumar, Satywan, Mohit Gholamabbas, Korouki

Équipe Dabang Delhi : Naveen Kumar, Manjeet, Ashu Malik, Ashish Narwal, Suraj Panwar, Ravi Kumar, Sandeep Dhull, Amit Hooda, Vishal, Anil Kumar, Monu, Dipak, Krishan, Vinay Kumar, Vijay, Mohammad Liton Ali, Aakash, Vijay , Tejas Patil, Reza Katoulinejad

Équipe des Bulls de Bengaluru : Vikash Kandola, More GB, Lala Mohar Yadav, Neeraj Narwal, Harmanjit Singh, Bharat, Nageshor Tharu, Mahender Singh (c), Saurabh Nandal, Mayur Kadam, Sudhakar Krishant, Rohit Kumar, Vinod Naik, Aman, Rajnesh, Yash Hooda, Sachin Narwal, Rahul Khatik

Escouade des Titans Telugu : Abhishek Singh, Siddharth, Sirish Desai, Rajnish, Ankit Beniwal, Vinay, Aman Kadian, Surjeet Singh, Parvesh Bhainswal, Vishal Bhardwaj, Adarsh ​​T, Ravinder Pahal, Vijay Kumar, Nitin, Mohit, Mohit Pahal, Muhammed Shihas S , Mohsen Maghsoudlou Jafari, K. Hanumanthu, Hamid Mirzaei Nader, Ravinder

Équipe des Panthères roses de Jaipur : Ajith V Kumar, Arjun Deshwal, Devank, Rahul Chaudhari, Nitin Panwar, Navneet, Bhavani Rajput, Sunil Kumar, Abhishek KS, Ashish, Ankush, Sahul Kumar, Deepak, Woosan KO, Lucky Sharma, Reza Mirbagheri, Nitin Chandel, Rahul Gorakh Dhanawade

UP Yoddhas Squad : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Rathan K James, Namaba Kamweti, Gulveer Singh, Surender Gill, Anil Kumar, Durgesh Kumar, Aman, Rohit Tomar, Mahipa, l Abozar Mohajer, Mighani Babu, Murugasan, Jaideep, Sumit, Nitesh Kumar, Ashu Singh, Shubham Kumar, Gurdeep, Nehal Desai, Nitin Panwar

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici