Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

Pro Kabbadi League Streaming en direct: Quand et où regarder Bengaluru Bulls contre Patna Pirates, UP Yoddha contre Tamil Thalaivas Pro Kabbadi League Saison 9 Couverture en direct sur la télévision en direct en ligne: Les matchs de la saison 9 de la Pro Kabaddi League arrivent à grands pas et nous avons un autre programme double prévu pour le dimanche 23 octobre. Lors du match d’ouverture de la journée, les Bulls de Bengaluru affronteront les Pirates de Patna. Pendant ce temps, lors du deuxième match, les Tamil Thalaivas affronteront UP Yoddha. Les deux matches se dérouleront au stade couvert Sree Kanteerava à Bengaluru.

Les Bengaluru Bulls se sont hissés à la troisième position, battant les Tamil Thalaivas 45-28. Ils chercheront à poursuivre leur parcours impressionnant dimanche. Les Bulls auront une chance de prolonger leur séquence lorsqu’ils affronteront des Patna Pirates découragés qui se débattent en bas de la ligue. Les Pirates ne se sont pas présentés du tout cette saison et sont sans victoire.

Les Tamouls Thalaivas ont subi un coup dur lorsque leur vedette Pawan Sehrawat a été étiré à la suite de sa blessure. Les Thalaivas n’ont pas été en mesure de se remettre du coup et n’ont remporté qu’une seule victoire dans le tournoi jusqu’à présent. Contre l’UP Yoddha, ils aimeront leurs chances car l’équipe UP a également lutté dans le tournoi. Le vétéran Pardeep Narwal a fait de son mieux pour les entraîner au-delà de la ligne contre les Bulls lors de leur dernière rencontre, mais ses efforts ont été vains.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Patna Pirates, UP Yoddha et Tamil Thalaivas, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Patna Pirates, UP Yoddha et Tamil Thalaivas ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Patna Pirates, UP Yoddha et Tamil Thalaivas se joueront le dimanche 22 octobre.

Où se joueront les matchs entre Bengaluru Bulls et Patna Pirates, UP Yoddha et Tamil Thalaivas ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League de mardi se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre Bengaluru Bulls et Patna Pirates, UP Yoddha et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Patna Pirates débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddha et Tamil Thalaivas débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Match 1 Équipes

Équipe des Bulls de Bengaluru : Vikash Kandola, More GB, Lala Mohar Yadav, Neeraj Narwal, Harmanjit Singh, Bharat, Nageshor Tharu, Mahender Singh (c), Saurabh Nandal, Mayur Kadam, Sudhakar Krishant, Rohit Kumar, Vinod Naik, Aman, Rajnesh, Yash Hooda, Sachin Narwal, Rahul Khatik

Escouade de pirates de Patna : Sachin Sushil Gulia, Vishwas S, Anand Surendra Tomar, Ranjit Venkatramana Naik Anuj Kumar Monu, Rohit, Neeraj Kumar Sunil, Thiyagarajan Yuvaraj, Naveen Sharma, Manish, Shivam Chaudhari, Rohit Gulia, Mohammadreza, Shadloui Chiyaneh, Sajin Chandrasekar, Abdul Insamam S, Daniel Omondi Odhiambo, Sagar Kumar

Équipes Match 2

UP Yoddha Squad : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Rathan K James, Namaba Kamweti, Gulveer Singh, Surender Gill, Anil Kumar, Durgesh Kumar, Aman, Rohit Tomar, Mahipa, l Abozar Mohajer, Mighani Babu, Murugasan, Jaideep, Sumit, Nitesh Kumar, Ashu Singh, Shubham Kumar, Gurdeep, Nehal Desai, Nitin Panwar

Équipe Tamil Thalaivas : Pawan Kumar, Ajinkya Ashok Pawar, Jatin, Himanshu, Narender, Sagar, M. Abishek, Ashish Md. Arif Rabbani, Himanshu Mohit, Sahil, Arpit, SarohaVisvanath V. Thanushan, Laxmamohan K. Abhimanyu

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici