Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

La scène est prête pour une autre triple confrontation dans la Pro Kabbadi League alors que six équipes formidables s’affronteront samedi au stade Sree Kanteerava de Bengaluru. U Mumba rencontrera les Bengaluru Bulls lors du match d’ouverture de la soirée. Les Jaipur Pink Panthers affronteront ensuite les Telugu Titans. Les Haryana Steelers affronteront les Giants du Gujarat lors du dernier match de la journée.

Lors de la première rencontre, U Mumba va tout donner pour remporter une victoire importante contre les Bengaluru Bulls. L’équipe de Mumbai n’a pas eu le meilleur des départs et cherchera à renverser la vapeur avec une victoire. D’autre part, les Bulls se dirigent vers le match après une énorme victoire contre les Tamil Thalaivas. Mahender Singh et ses hommes voudront décrocher une autre victoire et grimper dans le tableau des points.

Les Jaipur Pink Panthers ont montré des aperçus d’excellentes performances dans la ligue. Ils ont remporté une victoire convaincante contre les Bengal Warriors mercredi et viseront une autre victoire ce week-end. Leurs adversaires Telugu Titans sont en pagaille depuis le début et n’ont qu’une victoire solitaire dans leur cagnotte. Les Titans chercheront à faire un bon quart de travail et à battre les Pink Panthers.

Le dernier match de samedi opposera deux poids lourds alors que les Haryana Steelers seront à la recherche de leur troisième victoire de la saison. Ils affronteront une rude concurrence de la part des Gujarat Giants qui se sont déchaînés lors de leur dernier match contre l’UP Yoddha, accumulant 51 points dans le match. Celui-ci serait un crackerjack. Ne manquez pas les matchs passionnants du samedi soir !

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et Bengaluru Bulls, Jaipur Pink Panthers et Telugu Titans, Haryana Steelers et Gujarat Giants, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et Bengaluru Bulls, Jaipur Pink Panthers et Telugu Titans, Haryana Steelers et Gujarat Giants ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et Bengaluru Bulls, Jaipur Pink Panthers et Telugu Titans, Haryana Steelers et Gujarat Giants se joueront le samedi 22 octobre.

Où se joueront les matchs entre U Mumba et Bengaluru Bulls, Jaipur Pink Panthers et Telugu Titans, Haryana Steelers et Gujarat Giants ?

Les matchs de la Ligue Pro Kabbadi de samedi se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre U Mumba et Bengaluru Bulls, Jaipur Pink Panthers et Telugu Titans, Telugu Titans et Haryana Steelers?

Le match de la Pro Kabbadi League entre U Mumba et Bengaluru Bulls débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Telugu Titans débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Gujarat Giants débutera à 21h30 IST

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la saison 9 de la Pro Kabbadi League ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la saison 9 de la Pro Kabbadi League ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Équipes du match 1 :

Équipe des Bulls de Bengaluru : Vikash Kandola, More GB, Lala Mohar Yadav, Neeraj Narwal, Harmanjit Singh, Bharat, Nageshor Tharu, Mahender Singh (c), Saurabh Nandal, Mayur Kadam, Sudhakar Krishant, Rohit Kumar, Vinod Naik, Aman, Rajnesh, Yash Hooda, Sachin Narwal, Rahul Khatik

Équipe U Mumba : Ashish, Suman Singh, Jai Bhagwan, Heidarali Ekrami, Ankush, Kamlesh, Shivam, Pranay, Vinay Rane, Sachin, Rupesh, Surinder Singh, Rinku, Shivansh Thakur, Rahul Prince, Kiran, Laxman, Magar Harendra Kumar, Satywan , Mohit Gholamabbas, Korouki

Équipes Match 2 :

Escouade des Titans Telugu : Abhishek Singh, Siddharth, Sirish Desai, Rajnish, Ankit Beniwal, Vinay, Aman Kadian, Surjeet Singh, Parvesh Bhainswal, Vishal Bhardwaj, Adarsh ​​T, Ravinder Pahal, Vijay Kumar, Nitin, Mohit, Mohit Pahal, Muhammed Shihas S , Mohsen Maghsoudlou Jafari, K. Hanumanthu, Hamid Mirzaei Nader, Ravinder

Équipe des Panthères roses de Jaipur : Ajith V Kumar, Arjun Deshwal, Devank, Rahul Chaudhari, Nitin Panwar, Navneet, Bhavani Rajput, Sunil Kumar, Abhishek KS, Ashish, Ankush, Sahul Kumar, Deepak, Woosan KO, Lucky Sharma, Reza Mirbagheri, Nitin Chandel, Rahul Gorakh Dhanawade

Équipes Match 3 :

Équipe des Haryana Steelers : Manjeet, Vinay, Rakesh Narwal, Meetu, Sushil, K Prapanjan, Mohammad Esmaeil Maghsoudlou Mahalli, Manish Gulia, Lovepreet Singh, Joginder Singh Narwal, Jaideep, Naveen, Sunny, Monu, Harsh, Ankit, Amirhossein Bastami, Mohit, Nitin Rawal

Équipe des géants du Gujarat : Chandran Ranjit, Pardeep Kumar, Rakesh, Dong Geon Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Purna Sing, Sawin, Gaurav Chhikara, Parteek Dhaiya, Sohil, Sonu Singh, Baldev Singh Kapil Manuj, Ujjval Singh, Sourav Gulia, Vinod Kumar, YoungChang Ko Rinku Narwal, Sandeep Kandola Arkam Shaikh, Shankar Bhimraj Gadai, Rohan Singh

