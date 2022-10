Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

Lundi, les Tamil Thalaivas affronteront les Bengal Warriors dans la ligue Vivo Pro Kabaddi. Le même jour, les champions en titre Dabang Delhi seront à la recherche de leur prochaine victoire de la saison et affronteront les Haryana Steelers. Les deux matches se joueront au stade couvert Sree Kanteerava à Bangalore.

Les Tamouls Thailavas ont subi un énorme revers lorsque leur raider vedette Pawan Sehrawat s’est blessé lors de leur premier match du tournoi. Sans leur homme vedette, les Thalaivas ont eu du mal à obtenir des points de raid et ont perdu deux de leurs rencontres. Leurs adversaires, les Patna Pirates, ont également connu un départ lamentable et ont perdu tous leurs matchs en championnat. Ils se débattent en bas de la ligue et devront retourner à la planche à dessin pour arranger les choses au plus vite.

Pendant ce temps, les champions en titre Dabang Delhi ont commencé là où ils s’étaient arrêtés la saison dernière. Des performances sans faille menées par le super raider Naveen Kumar ont aidé Delhi à accumuler trois victoires au trot et voudront poursuivre leur séquence de victoires. Ils affronteront des Haryana Steelers confiants qui ont également remporté deux victoires en championnat.

Attendez-vous à des matchs de qualité lorsque quatre des équipes de qualité prendront le tapis lundi. Ne manquez pas les matchs passionnants de la Pro Kabaddi League 2022.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Patna Pirates, Haryana Steelers et Dabang Delhi, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Patna Pirates, Haryana Steelers et Dabang Delhi ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Patna Pirates, Haryana Steelers et Dabang Delhi se joueront le lundi 17 octobre.

Où se joueront les matchs entre Tamil Thalaivas et Patna Pirates, Haryana Steelers et Dabang Delhi ?

Les matchs de la Ligue Pro Kabbadi de lundi se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre Tamil Thalaivas et Patna Pirates, Haryana Steelers et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Patna Pirates débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Dabang Delhi débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League 2022 ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Tamil Thalaivas et Patna Pirates Squads

Équipe Tamil Thalaivas : Pawan Kumar, Ajinkya Ashok Pawar, Jatin, Himanshu, Narender, Sagar, M. Abishek, Ashish Md. Arif Rabbani, Himanshu Mohit, Sahil, Arpit, SarohaVisvanath V. Thanushan, Laxmamohan K. Abhimanyu

Escouade de pirates de Patna : Sachin Sushil Gulia, Vishwas S, Anand Surendra Tomar, Ranjit Venkatramana Naik Anuj Kumar Monu, Rohit, Neeraj Kumar Sunil, Thiyagarajan Yuvaraj, Naveen Sharma, Manish, Shivam Chaudhari, Rohit Gulia, Mohammadreza, Shadloui Chiyaneh, Sajin Chandrasekar, Abdul Insamam S, Daniel Omondi Odhiambo, Sagar Kumar

Haryana Steelers et les équipes de Dabang Delhi

Équipe des Haryana Steelers : Manjeet, Vinay, Rakesh Narwal, Meetu, Sushil, K Prapanjan, Mohammad Esmaeil Maghsoudlou Mahalli, Manish Gulia, Lovepreet Singh, Joginder Singh Narwal, Jaideep, Naveen, Sunny, Monu, Harsh, Ankit, Amirhossein Bastami, Mohit, Nitin Rawal

Équipe Dabang Delhi : Naveen Kumar, Manjeet, Ashu Malik, Ashish Narwal, Suraj Panwar, Ravi Kumar, Sandeep Dhull, Amit Hooda, Vishal, Anil Kumar, Monu, Dipak, Krishan, Vinay Kumar, Vijay, Mohammad Liton Ali, Aakash, Vijay , Tejas Patil, Reza Katoulinejad

