Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

Il est temps pour une autre triple tête de la neuvième édition de la Pro Kabbadi League. Samedi, six équipes s’affronteront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru. Les Gujarat Giants et les Jaipur Pink Panthers s’affronteront lors du premier match de la soirée tandis que les Telugu Titans affronteront Dabang Delhi lors de la deuxième rencontre. Le dernier match opposera les Bengal Warriors aux Patna Pirates de haut vol.

Les Giants du Gujarat sont actuellement en difficulté en bas du tableau et n’ont pas réussi à remporter une victoire en championnat. Ils dépendront de leur star raider Rakesh pour les mener à la victoire. D’autre part, les Jaipur Pink Panthers de Sunil Kumar se sentiront en confiance après leur performance spectaculaire contre les triples champions Patna Pirates. Ils chercheront à reproduire leur performance gagnante samedi.

Lors du deuxième match de la journée, les champions en titre Dabang Delhi seront de retour en action et auront hâte de poursuivre leur séquence de victoires contre les Telugu Titans. Les joueurs vedettes de Delhi, Naveen Kumar et Manjeet, ont été dans une forme scintillante et les ont menés à trois victoires glorieuses. Ce sera une tâche difficile pour les Titans contre les champions en titre qui profitent d’un patch violet.

L’ultime match de la journée sera une rencontre passionnante entre les Bengal Warriors et les Patna Pirates. Les Warriors ont commencé avec style et sont actuellement placés en deuxième position dans le tableau des points. Pendant ce temps, l’équipe de Patna a eu du mal à se lancer dans la ligue. Ils ont subi deux défaites et ont été tenus en échec par Puneri Paltan lors de leur match d’ouverture du tournoi. Ils chercheront désespérément à remporter leur première victoire de la saison.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Dabang Delhi, Bengal Warriors et Patna Pirates, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Dabang Delhi, Bengal Warriors et Patna Pirates ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Dabang Delhi, Bengal Warriors et Patna Pirates se joueront le samedi 14 octobre.

Où se joueront les matchs entre Gujarat Giants et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Dabang Delhi, Bengal Warriors et Patna Pirates ?

Les matchs de la Ligue Pro Kabbadi dimanche se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre Gujarat Giants et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Dabang Delhi, Bengal Warriors et Patna Pirates ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Jaipur Pink Panthers débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et Dabang Delhi débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Patna Pirates débutera à 21h30 IST

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la saison 9 de la Pro Kabbadi League ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la saison 9 de la Pro Kabbadi League ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Équipes du match 1 :

Équipe des Panthères roses de Jaipur : Ajith V Kumar, Arjun Deshwal, Devank, Rahul Chaudhari, Nitin Panwar, Navneet, Bhavani Rajput, Sunil Kumar, Abhishek KS, Ashish, Ankush, Sahul Kumar, Deepak, Woosan KO, Lucky Sharma, Reza Mirbagheri, Nitin Chandel, Rahul Gorakh Dhanawade

Équipe des géants du Gujarat : Sachin Sushil Gulia, Vishwas S, Anand Surendra Tomar, Ranjit Venkatramana Naik Anuj Kumar Monu, Rohit, Neeraj Kumar Sunil, Thiyagarajan Yuvaraj, Naveen Sharma, Manish, Shivam Chaudhari, Rohit Gulia, Mohammadreza, Shadloui Chiyaneh, Sajin Chandrasekar, Abdul Insamam S, Daniel Omondi Odhiambo, Sagar Kumar

Équipes Match 2 :

Escouade de Titans Telugu : Chandran Ranjit, Pardeep Kumar, Rakesh, Dong Geon Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Purna Sing, Sawin, Gaurav Chhikara, Parteek Dhaiya, Sohil, Sonu Singh, Baldev Singh Kapil Manuj, Ujjval Singh, Sourav Gulia, Vinod Kumar, YoungChang Ko Rinku Narwal, Sandeep Kandola Arkam Shaikh, Shankar Bhimraj Gadai, Rohan Singh

Équipe Dabang Delhi : Naveen Kumar, Manjeet, Ashu Malik, Ashish Narwal, Suraj Panwar, Ravi Kumar, Sandeep Dhull, Amit Hooda, Vishal, Anil Kumar, Monu, Dipak, Krishan, Vinay Kumar, Vijay, Mohammad Liton Ali, Aakash, Vijay , Tejas Patil, Reza Katoulinezhad

Équipes Match 3 :

Équipe des guerriers du Bengale : Shrikant Jadhav, Aslam Saja, Mohamed Thambi, Maninder Singh, R Guhan, Suyog Baban Gaikar, Parshant Kumar, Akash Pikalmunde, Girish Ernak, Amit Sheoran, Parveen Satpal, Shubham Shinde, Soleiman Pahlevani, Surender Nada, Sakthivel R, Vaibhav Bhausaheb Garje, Deepak Niwas Hooda, Ajinkya Rohidas Kapre, Rohit, Ashish Kumar (Sangwan), Balaji D, Vinod Kumar, Manoj Gowda K.

Escouade de pirates de Patna : Sachin Sushil Gulia, Vishwas S, Anand Surendra Tomar, Ranjit Venkatramana Naik Anuj Kumar Monu, Rohit, Neeraj Kumar Sunil, Thiyagarajan Yuvaraj, Naveen Sharma, Manish, Shivam Chaudhari, Rohit Gulia, Mohammadreza, Shadloui Chiyaneh, Sajin Chandrasekar, Abdul Insamam S, Daniel Omondi Odhiambo, Sagar Kumar

