Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

La neuvième édition de la saison 9 de la Pro Kabaddi League s’est ouverte en fanfare alors que les fans ont eu droit à des matchs à indice d’octane élevé dans les premiers jours. La troisième journée du tournoi sera également une triple tête avec neuf grandes équipes en action dimanche.

Les Patna Pirates affronteront les Jaipur Pink Panthers lors du premier match de la soirée tandis que les Telugu Titans affronteront les Bengal Warriors lors du second. Le dernier match de la journée sera disputé entre le Puneri Paltan et les Bengaluru Bulls. Tous les matchs se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

Lors de la première journée de la ligue, les Jaipur Pink Panthers ont perdu leur match d’ouverture contre les UP Yoddhas dans un match très disputé. Ils se sont retrouvés du côté des perdants, traînant de seulement deux points alors que le match se terminait 32-34. Ils chercheront à faire un retour en force contre les Patna Pirates.

Pendant ce temps, les Telugu Titans ont également été battus par les Bengaluru Bulls le premier jour de la ligue. Les Titans chercheront à dépoussiérer leur défaite et à rebondir contre les Bengal Warriors.

Le dernier match de la journée sera une rencontre électrisante. Bengaluru sera très confiant après sa victoire complète contre les Titans. Ils viseront une deuxième victoire au trot mais devront sortir leur A-game contre la volonté de rattraper leurs expérimentés Puneri Paltans.

Asseyez-vous et profitez des matchs à haut indice d’octane du dimanche !

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Bengal Warriors, Puneri Paltan et Bengaluru Bulls, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Bengal Warriors, Puneri Paltan et Bengaluru Bulls ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Bengal Warriors, Puneri Paltan et Bengaluru Bulls se joueront le dimanche 9 octobre.

Où se joueront les matchs entre Patna Pirates et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Bengal Warriors, Puneri Paltan et Bengaluru Bulls ?

Les matchs de la Ligue Pro Kabbadi dimanche se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre Patna Pirates et Jaipur Pink Panthers, Telugu Titans et Bengal Warriors, Puneri Paltan et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Jaipur Pink Panthers débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Bengal Warriors débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Bengaluru Bulls débutera à 21h30 IST

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Patna Pirates et Jaipur Pink Panthers ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Patna Pirates et Jaipur Pink Panthers ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Équipe prévue :

Équipe des Panthères roses de Jaipur : Ajith V Kumar, Arjun Deshwal, Devank, Rahul Chaudhari, Nitin Panwar, Navneet, Bhavani Rajput, Sunil Kumar, Abhishek KS, Ashish, Ankush, Sahul Kumar, Deepak, Woosan KO, Lucky Sharma, Reza Mirbagheri, Nitin Chandel, Rahul Gorakh Dhanawade

Escouade de pirates de Patna : Sachin Sushil Gulia, Vishwas S, Anand Surendra Tomar, Ranjit Venkatramana Naik Anuj Kumar Monu, Rohit, Neeraj Kumar Sunil, Thiyagarajan Yuvaraj, Naveen Sharma, Manish, Shivam Chaudhari, Rohit Gulia, Mohammadreza, Shadloui Chiyaneh, Sajin Chandrasekar, Abdul Insamam S, Daniel Omondi Odhiambo, Sagar Kumar

Escouade de Titans Telugu : Chandran Ranjit, Pardeep Kumar, Rakesh, Dong Geon Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Purna Sing, Sawin, Gaurav Chhikara, Parteek Dhaiya, Sohil, Sonu Singh, Baldev Singh Kapil Manuj, Ujjval Singh, Sourav Gulia, Vinod Kumar, YoungChang Ko Rinku Narwal, Sandeep Kandola Arkam Shaikh, Shankar Bhimraj Gadai, Rohan Singh

Équipe des guerriers du Bengale : Shrikant Jadhav, Aslam Saja, Mohamed Thambi, Maninder Singh, R Guhan, Suyog Baban Gaikar, Parshant Kumar, Akash Pikalmunde, Girish Ernak, Amit Sheoran, Parveen Satpal, Shubham Shinde, Soleiman Pahlevani, Surender Nada, Sakthivel R, Vaibhav Bhausaheb Garje, Deepak Niwas Hooda, Ajinkya Rohidas Kapre, Rohit, Ashish Kumar (Sangwan), Balaji D, Vinod Kumar, Manoj Gowda K.

Équipe Puneri Paltan : Aslam Mustafa Inamdar, Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Akash Santosh Shinde, Pankaj Mohite, Shubham Nitin Shelke, Fazel Atrachali, Sombir, Badal Taqdir Singh, Abinesh Nadarajan, Sanket Sawant, Alankar Kaluram Patil, Balasaheb Shahaji Jadhav, Rakesh Bhalle Ram, D Mahindraprasad, Harsh Mahesh Lad, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Govind Gurja

Équipe des Bulls de Bengaluru : Vikash Kandola, More GB, Lala Mohar Yadav, Neeraj Narwal, Harmanjit Singh, Bharat, Nageshor Tharu, Mahender Singh (c), Saurabh Nandal, Mayur Kadam, Sudhakar Krishant, Rohit Kumar, Vinod Naik, Aman, Rajnesh, Yash Hooda, Sachin Narwal, Rahul Khatik

