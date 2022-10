Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

Les trois premiers jours de la très attendue Pro Kabaddi League seront remplis d’action alors que la ligue opposera trois têtes ce week-end. Les fans de Kabbadi seront bombardés d’un camion plein d’action alors que toutes les équipes se rendront sur le tapis dans les trois jours.

Le samedi 8 octobre, trois matchs passionnants auront lieu à Bangalore. Les Patna Pirates affronteront Puneri Paltan tandis que les Gujarat Giants affronteront les Tamil Thalaivas. Le dernier match de la journée sera disputé entre les Bengal Warriors et les Haryana Steelers.

Lors de la première journée de la ligue, Patna Pirates affrontera Puneri Paltan lors du premier match de la soirée. Ce match sera suivi de l’affrontement entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas. Lors du dernier match de la journée, les Bengal Warriors affronteront les Haryana Steelers.

Puneri Paltan tentera de rattraper sa terrible saison de l’an dernier en démarrant sa saison par une victoire. Ils devront sortir leur A-game contre les expérimentés Patna Pirates.

Les Gujarat Giants ont une formation solide et tenteront désespérément de régner en maître dans cette édition. Ils devront être à leur meilleur pour devancer un redoutable Tamil Thalaivas.

Les Bengal Warriors ont montré leurs capacités lors de la dernière édition. Ils ont renforcé leur côté en ajoutant du jeune sang talentueux à leurs côtés. Avec une nouvelle équipe, les Warriors auront à cœur de mettre la main sur le titre tant convoité. Pendant ce temps, les Haryana Steelers ne seront pas faciles car ils possèdent certains des joueurs les plus meurtriers de la récolte actuelle.

Ne manquez pas l’action passionnante lorsque tous ces côtés s’affrontent pour la gloire !

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Puneri Paltan, Gujarat Giants et Tamil Thalaivas, Bengal Warriors et Haryana Steelers, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Puneri Paltan, Gujarat Giants et Tamil Thalaivas, Bengal Warriors et Haryana Steelers ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Puneri Paltan, Gujarat Giants et Tamil Thalaivas, Bengal Warriors et Haryana Steelers se joueront le samedi 8 octobre.

Où se joueront les matchs entre Patna Pirates et Puneri Paltan, Gujarat Giants et Tamil Thalaivas, Bengal Warriors et Haryana Steelers ?

Les matchs de la Ligue Pro Kabbadi de vendredi se joueront au stade Sree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs entre Patna Pirates et Puneri Paltan, Gujarat Giants et Tamil Thalaivas, Bengal Warriors et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Puneri Paltan débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Haryana Steelers débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Patna Pirates et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Patna Pirates et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Équipe prévue :

Équipe prévue de Puneri Paltan : Aslam Mustafa Inamdar, Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Akash Santosh Shinde, Pankaj Mohite, Shubham Nitin Shelke, Fazel Atrachali, Sombir, Badal Taqdir Singh, Abinesh Nadarajan, Sanket Sawant, Alankar Kaluram Patil, Balasaheb Shahaji Jadhav, Rakesh Bhalle Ram, D Mahindraprasad, Harsh Mahesh Lad, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Govind Gurja

Escouade de pirates de Patna : Sachin Sushil Gulia, Vishwas S, Anand Surendra Tomar, Ranjit Venkatramana Naik Anuj Kumar Monu, Rohit, Neeraj Kumar Sunil, Thiyagarajan Yuvaraj, Naveen Sharma, Manish, Shivam Chaudhari, Rohit Gulia, Mohammadreza, Shadloui Chiyaneh, Sajin Chandrasekar, Abdul Insamam S, Daniel Omondi Odhiambo, Sagar Kumar

Équipe des géants du Gujarat : Chandran Ranjit, Pardeep Kumar, Rakesh, Dong Geon Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Purna Sing, Sawin, Gaurav Chhikara, Parteek Dhaiya, Sohil, Sonu Singh, Baldev Singh Kapil Manuj, Ujjval Singh, Sourav Gulia, Vinod Kumar, YoungChang Ko Rinku Narwal, Sandeep Kandola Arkam Shaikh, Shankar Bhimraj Gadai, Rohan Singh

Équipe Tamil Thalaivas : Pawan Kumar, Ajinkya Ashok Pawar, Jatin, Himanshu, Narender, Sagar, M. Abishek, Ashish Md. Arif Rabbani, Himanshu Mohit, Sahil, Arpit, SarohaVisvanath V. Thanushan, Laxmamohan K. Abhimanyu

Équipe des guerriers du Bengale : Shrikant Jadhav, Aslam Saja, Mohamed Thambi, Maninder Singh, R Guhan, Suyog Baban Gaikar, Parshant Kumar, Akash Pikalmunde, Girish Ernak, Amit Sheoran, Parveen Satpal, Shubham Shinde, Soleiman Pahlevani, Surender Nada, Sakthivel R, Vaibhav Bhausaheb Garje, Deepak Niwas Hooda, Ajinkya Rohidas Kapre, Rohit, Ashish Kumar (Sangwan), Balaji D, Vinod Kumar, Manoj Gowda K.

Équipe des Haryana Steelers : Manjeet, Vinay, Rakesh Narwal, Meetu, Sushil, K Prapanjan, Mohammad Esmaeil Maghsoudlou Mahalli, Manish Gulia, Lovepreet Singh, Joginder Singh Narwal, Jaideep, Naveen, Sunny, Monu, Harsh, Ankit, Amirhossein Bastami, Mohit, Nitin Rawal

