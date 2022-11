Quand et où regarder la couverture en direct de la saison 9 de la Pro Kabbadi League sur la télévision en direct en ligne

Il est temps pour une autre triple tête de la neuvième saison de la Pro Kabbadi League. Six mastodontes s’affronteront jeudi au Shree Shiv Chhatrapati Wrestling Hall. Le premier match de la soirée opposera Patna Pirates à U Mumba, tandis que le deuxième match opposera les Jaipur Pink Panthers à Dabang Delhi. Les UP Yoddhas affronteront les Puneri Paltan de haut vol lors du dernier match de la journée.

Patna Pirates est actuellement en difficulté en bas du tableau et n’a pas réussi à accumuler de victoires en championnat. Au contraire, U Mumba a considérablement relevé la barre et s’est hissé aux trois premières places de la ligue. Les Raiders Rinku et Ashish ont réalisé des performances de premier plan lors des dernières sorties d’U Mumba.

Lors du deuxième match de la journée, les champions en titre Dabang Delhi seront de retour en action et auront hâte de retrouver leur séquence de victoires. Ils ont enduré une tournure des événements lamentable en perdant cinq matches au trot et en tombant dans le tableau des points. Jaipur Pink Panthers se soutiendra pour mettre les joueurs vedettes de Delhi Naveen Kumar et Manjeet sous pression et les étouffer avec une autre défaite jeudi.

L’ultime match de la journée sera une rencontre passionnante entre les UP Yoddhas et les Puneri Paltan. Les Yoddhas ont remporté quatre victoires et autant de défaites. Ils espèrent remonter leurs chaussettes et décrocher une victoire importante dans le contexte de la ligue. Ce fut une ascension fulgurante pour les Puneri Paltans dans la ligue. Ils ont fait d’énormes progrès pour se hisser à la deuxième place du classement. Paltans visera désormais à monter en tête du classement.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et U Mumba, Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi, UP Yoddhas et Puneri Paltan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et U Mumba, Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi, UP Yoddhas et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et U Mumba, Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi, UP Yoddhas et Puneri Paltan se joueront le jeudi 4 novembre.

Où se joueront les matchs entre Patna Pirates et U Mumba, Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi, UP Yoddhas et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League dimanche se joueront au Shree Shiv Chhatrapati Wrestling Hall.

À quelle heure commenceront les matchs entre Patna Pirates et U Mumba, Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi, UP Yoddhas et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et U Mumba débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Puneri Paltan débutera à 21h30 IST

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la saison 9 de la Pro Kabbadi League ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la saison 9 de la Pro Kabbadi League ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Match 1 Squads :

Équipe U Mumba : Ajith V Kumar, Arjun Deshwal, Devank, Rahul Chaudhari, Nitin Panwar, Navneet, Bhavani Rajput, Sunil Kumar, Abhishek KS, Ashish, Ankush, Sahul Kumar, Deepak , Woosan KO, Lucky Sharma, Reza Mirbagheri, Nitin Chandel, Rahul Gorakh Dhanawade

Équipe de pirates de Patna : Sachin Sushil Gulia, Vishwas S, Anand Surendra Tomar, Ranjit Venkatramana Naik Anuj Kumar Monu, Rohit, Neeraj Kumar Sunil , Thiyagarajan Yuvaraj, Naveen Sharma, Manish, Shivam Chaudhari, Rohit Gulia, Mohammadreza, Shadloui Chiyaneh, Sajin Chandrasekar, Abdul Insamam S, Daniel Omondi Odhiambo, Sagar Kumar

Match 2 Squads :

Équipe des Panthères roses de Jaipur : Chandran Ranjit, Pardeep Kumar, Rakesh, Dong Geon Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Purna Sing, Sawin, Gaurav Chhikara, Parteek Dhaiya, Sohil, Sonu Singh, Baldev Singh Kapi l Manuj, Ujjval Singh, Sourav Gulia, Vinod Kumar, YoungChang Ko Rinku Narwal, Sandeep Kandola Arkam Shaikh, Shankar Bhimraj Gadai, Rohan Singh

Équipe Dabang Delhi : Naveen Kumar, Manjeet, Ashu Malik, Ashish Narwal, Suraj Panwar, Ravi Kumar, Sandeep Dhull, Amit Hooda, Vishal, Anil Kumar, Monu, Dipak, Krishan, Vinay Kumar, Vijay, Mohammad Liton Ali, Aakash, Vijay, Tejas Patil, Reza Katoulinezhad

Match 3 Squads :

UP Yoddhas Squad : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Rathan K James, Namaba Kamweti, Gulveer Singh, Surender Gill, Anil Kumar, Durgesh Kumar, Aman, Rohit Tomar, Mahipa,l Abozar Mohajer, Mighani Babu, Murugasan, Jaideep, Sumit, Nitesh Kumar, Ashu Singh, Shubham Kumar, Gurdeep, Nehal Desai, Nitin Panwar

Équipe Puneri Paltan : Aslam Mustafa Inamdar, Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Akash Santosh Shinde, Pankaj Mohite, Shubham Nitin Shelke, Fazel Atrachali, Sombir, Badal Taqdir Singh, Abinesh Nadarajan, Sanket Sawant, Alankar Kaluram Patil, Balasah eb Shahaji Jadhav, Rakesh Bhalle Ram, D Mahindraprasad, Harsh Mahesh Lad, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Govind Gurjar

